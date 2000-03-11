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Раздел: Медицина  
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Медики рассказали, что будет, если уменьшить потребление соли

Медики рассказали, что будет, если уменьшить потребление солиМы все употребляем слишком много соли — и даже те из нас, кто старается питаться правильно.

Дело в том, что хлорид натрия содержится практически во всех продуктах, а переизбыток соли приводит к проблемам с желудком, отекам и повышает шансы развития болезни почек и сердечных заболеваний, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.

Эксперты рассказали, какие положительные изменения произойдут с вашим организмом, если вы сократите количество соленых блюд в своем рационе.

Вы больше не будете просыпаться с отекшим лицом

Пожалуй, самое неприятное побочное действие превышения суточной нормы соли — это отеки, которые возникают из-за удержания жидкости в организме. Вода может накопиться практически в любых тканях, а поэтому наутро вы можете получить отекшие ноги, руки и (самое худшее!) лицо.

Самый простой способ избежать этой неприятности — не есть соленой пищи на ночь. Если это не поможет, попробуйте сократить количество соленого в своем ежедневном рационе.

Средняя суточная норма соли у взрослого человека не превышает 15 г. В это количество входит соль, содержащаяся в продуктах и специях, которую вы добавляете в свои блюда.

Вы защитите сердечно-сосудистую систему от повышенной нагрузки

Сократить количество соленых блюд в рационе будет полезно прежде всего тем, кто подвержен риску развития заболеваний сосудов и сердца или страдает от хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Дело в том, что переизбыток натрия в организме способствует накоплению лишней жидкости, что и является одной из причин повышения давления и ускорения сердцебиения.

Одним из признаков переизбытка соли в рационе может быть слишком высокое давление. Протекает это явление практически бессимптомно, но однажды может привести к инфаркту.

Обратите внимание на свое кровяное давление: если оно повышенное, возможно, вы видите результат многолетней привычки добавлять соль в и без того соленую пищу.

Вы похудеете

Если вы едите много переработанных и вредных продуктов, а к тому же просто обожаете фаст-фуд, можете быть на сто процентов уверены, что переизбыток соли в организме — ваш случай.

Именно в эти блюда и продукты производители кладут больше всего соли, усилителей вкуса, ароматизаторов и других добавок, вызывающих привыкание и вынуждающих есть такую пищу снова и снова.

Если вы исключите из своего рациона пересоленные продукты, вредные перекусы и полуфабрикаты, вы не только перестанете злоупотреблять соленым, но и похудеете.

Продукты-лидеры по содержанию соли — копчености и колбасы, соленая рыба, некоторые сыры, консервированные оливки, овощи и огурцы в банках, а также большинство соусов.

Ваши почки и желудок одобрят такое решение

Сегодня у многих людей есть проблемы с желудком: это связано с тем, что наши вкусовые привычки со временем изменились, а избыток соли в организме (которую мы получаем в чрезмерном количестве) повышает содержание соляной кислоты в желудке.

Результат такой "диеты" — развитие гастрита или хронического воспаления слизистой. Последствия увлечения солью на этом не заканчиваются: страдают еще и почки, которые с трудом справляются с избытком натрия в организме.

Рацион с максимально низким (или хотя бы нормальным) содержанием соли позволит вам спасти свои органы от тяжелых заболеваний и изнурительного лечения.

Если вы будете больше готовить дома, вы сможете контролировать количество употребляемой соли самостоятельно и попробовать поэкспериментировать с разными специями, которые также придают блюдам уникальный и насыщенный вкус.

Ваше питание станет более сбалансированным, а пищевые привычки изменятся в лучшую сторону

Если вы сократите количество соленых продуктов в ежедневном рационе, ваше питание станет более сбалансированным: вы начнете питаться правильно, за что вам скажут "спасибо" ваши организм, тело и сознание.

Помните, что все хорошо в меру: соль для нашего организма не только нужна, но и полезна в умеренных количествах. Но если вы начнете обращать внимание, сколько лишнего хлорида натрия вы съедаете в готовых продуктах, вы поймете, что относитесь к себе и своему здоровью пренебрежительно.

Вы удивитесь, как сильно изменится ваша жизнь, привычки и самочувствие, когда станете есть осознанно, помня о том, что любая зависимость (будь то сахарная, соленая или алкогольная) опасна для здоровья.

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В неразумных количествах соль, так же как и сахар, считается "белой смертью": тяга к соленой пище и зависимость от нее сродни наркотической. Чтобы не переборщить с соленым, включайте в свой рацион продукты, богатые калием, а также пейте достаточное количество воды.
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 Теги: соль, здоровое питание

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Сегодня, 19:19 » Автор: Татьяна Ларина
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