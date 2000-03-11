Косметологи раскрыли секреты вечной молодости японок

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Японкам завидуют многие женщины планеты: так молодо выглядеть с возрастом хотелось бы каждой из нас.

Сегодня на помощь женщине, желающей стать моложе, приходит наука и современные технологии. В настоящее время существует несколько способов, как хирургических, так и безоперационных, позволяющих избавиться от морщин любого вида...