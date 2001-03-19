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Как вычислить пневмонию на ранней стадии
Медики назвали первые симптомы воспаления легких, которые должны вас насторожить.
Чаще всего пневмония выступает в роли осложнения после недолеченного простудного или вирусного заболевания. Запустить банальную ОРВИ до воспаления легких очень просто, достаточно "перенести болезнь на ногах" и не принимать лекарств, назначенных врачом.
Многие люди опасаются антибиотиков, которые необходимо принимать при бактериальных инфекциях дыхательных органов, а из-за отсутствия борьбы с возбудителем заболевания в легких развивается воспаление, которое и называется пневмонией.
Терапевты подсказали, как проявляет себя пневмония на ранней стадии:
- сильный кашель с мокротой, в которой может скапливаться гной и кровь;
- повышенное ощущение сонливости;
- беспокоящая одышка даже в положении сидя/лежа;
- аритмия или ускоренное сердцебиение, которое человек может сам почувствовать;
- боли в грудной клетке, причем, болеть может и во время кашля, и в спокойном состоянии;
- высокая температура тела.
Обычно, если человек соблюдал предписания лечащего врача, симптомы простуды должны исчезнуть, но если, помимо слабости после болезни, он продолжает наблюдать вышеперечисленные симптомы, то это - веский повод для очередного обращения к терапевту.
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В случае, когда вы только переболели, но через пару дней появилась вновь повышенная температура или кашель, нужно немедленно сделать рентген или флюорографию, дабы определить, в чем заключается причина ухудшенного состояния.
Чаще всего пневмония выступает в роли осложнения после недолеченного простудного или вирусного заболевания. Запустить банальную ОРВИ до воспаления легких очень просто, достаточно "перенести болезнь на ногах" и не принимать лекарств, назначенных врачом.
Многие люди опасаются антибиотиков, которые необходимо принимать при бактериальных инфекциях дыхательных органов, а из-за отсутствия борьбы с возбудителем заболевания в легких развивается воспаление, которое и называется пневмонией.
Терапевты подсказали, как проявляет себя пневмония на ранней стадии:
- сильный кашель с мокротой, в которой может скапливаться гной и кровь;
- повышенное ощущение сонливости;
- беспокоящая одышка даже в положении сидя/лежа;
- аритмия или ускоренное сердцебиение, которое человек может сам почувствовать;
- боли в грудной клетке, причем, болеть может и во время кашля, и в спокойном состоянии;
- высокая температура тела.
Обычно, если человек соблюдал предписания лечащего врача, симптомы простуды должны исчезнуть, но если, помимо слабости после болезни, он продолжает наблюдать вышеперечисленные симптомы, то это - веский повод для очередного обращения к терапевту.
Читайте также: Ученые пришли к неожиданному выводу о детском мышлении
В случае, когда вы только переболели, но через пару дней появилась вновь повышенная температура или кашель, нужно немедленно сделать рентген или флюорографию, дабы определить, в чем заключается причина ухудшенного состояния.
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