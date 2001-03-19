Как вычислить пневмонию на ранней стадии

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Чаще всего пневмония выступает в роли осложнения после недолеченного простудного или вирусного заболевания. Запустить банальную ОРВИ до воспаления легких очень просто, достаточно "перенести болезнь на ногах" и не принимать лекарств, назначенных врачом.Многие люди опасаются антибиотиков, которые необходимо принимать при бактериальных инфекциях дыхательных органов, а из-за отсутствия борьбы с возбудителем заболевания в легких развивается воспаление, которое и называется пневмонией.- сильный кашель с мокротой, в которой может скапливаться гной и кровь;- повышенное ощущение сонливости;- беспокоящая одышка даже в положении сидя/лежа;- аритмия или ускоренное сердцебиение, которое человек может сам почувствовать;- боли в грудной клетке, причем, болеть может и во время кашля, и в спокойном состоянии;- высокая температура тела.Обычно, если человек соблюдал предписания лечащего врача, симптомы простуды должны исчезнуть, но если, помимо слабости после болезни, он продолжает наблюдать вышеперечисленные симптомы, то это - веский повод для очередного обращения к терапевту.В случае, когда вы только переболели, но через пару дней появилась вновь повышенная температура или кашель, нужно немедленно сделать рентген или флюорографию, дабы определить, в чем заключается причина ухудшенного состояния.