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Как вычислить пневмонию на ранней стадии

Как вычислить пневмонию на ранней стадииМедики назвали первые симптомы воспаления легких, которые должны вас насторожить.

Чаще всего пневмония выступает в роли осложнения после недолеченного простудного или вирусного заболевания. Запустить банальную ОРВИ до воспаления легких очень просто, достаточно "перенести болезнь на ногах" и не принимать лекарств, назначенных врачом.

Многие люди опасаются антибиотиков, которые необходимо принимать при бактериальных инфекциях дыхательных органов, а из-за отсутствия борьбы с возбудителем заболевания в легких развивается воспаление, которое и называется пневмонией.

Терапевты подсказали, как проявляет себя пневмония на ранней стадии:

- сильный кашель с мокротой, в которой может скапливаться гной и кровь;

- повышенное ощущение сонливости;

- беспокоящая одышка даже в положении сидя/лежа;

- аритмия или ускоренное сердцебиение, которое человек может сам почувствовать;

- боли в грудной клетке, причем, болеть может и во время кашля, и в спокойном состоянии;

- высокая температура тела.

Обычно, если человек соблюдал предписания лечащего врача, симптомы простуды должны исчезнуть, но если, помимо слабости после болезни, он продолжает наблюдать вышеперечисленные симптомы, то это - веский повод для очередного обращения к терапевту.

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В случае, когда вы только переболели, но через пару дней появилась вновь повышенная температура или кашель, нужно немедленно сделать рентген или флюорографию, дабы определить, в чем заключается причина ухудшенного состояния.
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 Теги: пневмония, симптомы

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Сегодня, 14:50 » Автор: Валерия Янобекова
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