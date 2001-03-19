Назван продукт, защищающий от болезней легких

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Легкие и бронхи человека пребывают в постоянном напряжении из-за загрязненной экологии и курения. Здоровье органов дыхательной системы важно начать беречь смолоду, потому как вылечить некоторые заболевания, да еще и перешедшие в хроническую форму, не так уж и просто.Самым распространенным заболеванием дыхательных путей является астма. Британские ученые провели глобальное исследование, в котором пытались найти взаимосвязь между улучшением или ухудшением здоровья астматиков и продуктами питания.В этом исследовании принимали участие полностью здоровые люди и те, у кого была диагностирована астма. В итоге оказалось, что приступы кашля и удушья у астматиков чаще возникали после употребления пищи животного происхождения, а именно мяса и яиц.У тех участников, которые были обязаны соблюдать вегетарианскую диету, наоборот, приступы астмы практически не появлялись и намного сократились, чем было до исследования.В рационе "вегетарианской" группы преобладала капуста брокколи. Именно ей ученые и приписывают благотворное воздействие на самочувствие астматиков.Более того, обследование участников перед завершением исследования показало, что печень увеличила активность ферментов, благодаря чему из организма выводятся токсические вещества в ускоренном темпе.К положительным свойствам брокколи исследователи отнесли еще и такие:- улучшение и сохранение зрения;- нормализация пищеварения и ускорение обмена веществ;- очищение легких от свободных радикалов, что подразумевает защиту от рака;- снижение уровня сахара и холестерина в крови, что может улучшить состояние человека при диабете второго типа;- профилактика аллергических реакций.К слову, у участников исследования, которые не прекращали курить во время эксперимента, но при этом налегали на брокколи, ученые обнаружили снижение мутаций ДНК на 40%, что несет в себе положительный эффект на здоровье.