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Раздел: Медицина  
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Медики рассказали о пользе сахара

Медики рассказали о пользе сахараСахар может помочь в борьбе с атеросклерозом.

Усердно порицаемый в последнее время сахар может быть полезным для здоровых функций кровеносной системы, а также иммунитета. Почему не нужно полностью отказываться от сахара, объяснили ученые из Боннского университета.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.info.

Исследователи из Германии пришли к заключению, что сахар может помочь в борьбе с атеросклерозом – патологией, при которой на внутренних стенках артерий образуются бляшки, содержащие холестерин, что нарушает их проводимость и провоцирует отклонения в работе сердца и мозга. По их мнению, компоненты сахара способны тормозить развитие новых атеросклерозных бляшек в сосудах и уменьшать старые. Во время опытов на мышах подкожные инъекции входящих в состав сахара углеводов циклодекстринов приводили к 45% сокращению к размерах старых холестериновых бляшек.

Грызуны питались кормом с высоким уровнем жиров. По словам ученых, избыток жира откладывался в сосудах у животных в виде холестериновых кристаллов, с появлением которых в организме запускалась воспалительная реакция. Однако при введении компонентов сахара в тело животных иммунитет активировался и начинался процесс «лечения». «Холестериновые кристаллы разжижались одновременно уменьшался уровень воспаления и становилось более интенсивным выведение жиров», — рассказали о нем авторы проекта.

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Ученые установили, что под действием углевода циклодекстрин повышалась активность гена LXR, благодаря которому утилизация жиров организмом происходила быстрее. Медики полагают, что этот же метод можно использовать для лечения пациентов с диабетом второй степени. Посредством сахарного углевода циклодекстрина можно вызвать активацию иммуносупрессоров, которые уничтожают вредные бактерии в человеческом организме – это в итоге поспособствует более интенсивному выведению сахара из организма диабетиков, считают они.
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 Теги: Сахар, Медик

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Сегодня, 21:35 » Автор: Едгар Букмирза
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