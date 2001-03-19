Раздел: Медицина
Медики рассказали о пользе сахара
Сахар может помочь в борьбе с атеросклерозом.
Усердно порицаемый в последнее время сахар может быть полезным для здоровых функций кровеносной системы, а также иммунитета. Почему не нужно полностью отказываться от сахара, объяснили ученые из Боннского университета.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.info.
Исследователи из Германии пришли к заключению, что сахар может помочь в борьбе с атеросклерозом – патологией, при которой на внутренних стенках артерий образуются бляшки, содержащие холестерин, что нарушает их проводимость и провоцирует отклонения в работе сердца и мозга. По их мнению, компоненты сахара способны тормозить развитие новых атеросклерозных бляшек в сосудах и уменьшать старые. Во время опытов на мышах подкожные инъекции входящих в состав сахара углеводов циклодекстринов приводили к 45% сокращению к размерах старых холестериновых бляшек.
Грызуны питались кормом с высоким уровнем жиров. По словам ученых, избыток жира откладывался в сосудах у животных в виде холестериновых кристаллов, с появлением которых в организме запускалась воспалительная реакция. Однако при введении компонентов сахара в тело животных иммунитет активировался и начинался процесс «лечения». «Холестериновые кристаллы разжижались одновременно уменьшался уровень воспаления и становилось более интенсивным выведение жиров», — рассказали о нем авторы проекта.
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Ученые установили, что под действием углевода циклодекстрин повышалась активность гена LXR, благодаря которому утилизация жиров организмом происходила быстрее. Медики полагают, что этот же метод можно использовать для лечения пациентов с диабетом второй степени. Посредством сахарного углевода циклодекстрина можно вызвать активацию иммуносупрессоров, которые уничтожают вредные бактерии в человеческом организме – это в итоге поспособствует более интенсивному выведению сахара из организма диабетиков, считают они.
Усердно порицаемый в последнее время сахар может быть полезным для здоровых функций кровеносной системы, а также иммунитета. Почему не нужно полностью отказываться от сахара, объяснили ученые из Боннского университета.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.info.
Исследователи из Германии пришли к заключению, что сахар может помочь в борьбе с атеросклерозом – патологией, при которой на внутренних стенках артерий образуются бляшки, содержащие холестерин, что нарушает их проводимость и провоцирует отклонения в работе сердца и мозга. По их мнению, компоненты сахара способны тормозить развитие новых атеросклерозных бляшек в сосудах и уменьшать старые. Во время опытов на мышах подкожные инъекции входящих в состав сахара углеводов циклодекстринов приводили к 45% сокращению к размерах старых холестериновых бляшек.
Грызуны питались кормом с высоким уровнем жиров. По словам ученых, избыток жира откладывался в сосудах у животных в виде холестериновых кристаллов, с появлением которых в организме запускалась воспалительная реакция. Однако при введении компонентов сахара в тело животных иммунитет активировался и начинался процесс «лечения». «Холестериновые кристаллы разжижались одновременно уменьшался уровень воспаления и становилось более интенсивным выведение жиров», — рассказали о нем авторы проекта.
Читайте также: Медики рассказали о пользе кожуры от овощей
Ученые установили, что под действием углевода циклодекстрин повышалась активность гена LXR, благодаря которому утилизация жиров организмом происходила быстрее. Медики полагают, что этот же метод можно использовать для лечения пациентов с диабетом второй степени. Посредством сахарного углевода циклодекстрина можно вызвать активацию иммуносупрессоров, которые уничтожают вредные бактерии в человеческом организме – это в итоге поспособствует более интенсивному выведению сахара из организма диабетиков, считают они.
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