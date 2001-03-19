» » В Украине продолжается вспышка кори
Раздел: Медицина  
0

В Украине продолжается вспышка кори

В Украине продолжается вспышка кориВ Украине с начала года корью заболели 7 752 человека.

Корью в Украине за неделю заболел 701 человек. Об этом говорится в сообщении прес-службы Министерства здравоохранения Украины.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

"С середины февраля наблюдалось постепенное снижение количества новых случаев болезни. В то же время, вспышка кори продолжается. По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 11-ю неделю 2018 года корью заболел 701 человек (260 взрослых и 441 ребенок)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в Украине с начала года корью заболели 7 752 человека (2 687 взрослых и 5 065 детей), госпитализированы 5 352 человек. "С начала года от осложнений кори умерли семь человек: пятеро детей и двое взрослых", - сообщают в Минздраве. Кроме того, сообщается, что больше всего людей заболели корью в Ивано-Франковской, Закарпатской, Одесской, Черновицкой, Львовской областях, а меньше всего - в Луганской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

Читайте также: В Запорожье зафиксирована новая вспышка кори


Напомним, ранее сообщалось, что в Закарпатской области за последнюю неделю зафиксировано 117 случаев заболевания корью, что на 17% меньше чем на предыдущей неделе.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Украина, корь

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:21 » Автор: Едгар Букмирза
     358
     0

Похожие новости по теме

В первой тройке: Украина стала рассадником кори в Европе В первой тройке: Украина стала рассадником кори в Европе

Из-за некачественных вакцин, многие родители отказывались от вакцинации, что и привело к вспышкам.

Ситуация критическая: в Украине от кори умер ребенок Ситуация критическая: в Украине от кори умер ребенок

Родители отказались от прививки по религиозным убеждениям.

Названы главные отличия между корью и гриппом Названы главные отличия между корью и гриппом

Оказывается, симптомы гриппа очень легко перепутать с признаками кори и наоборот.

Минздрав обнародовал данные по вакцинации за 2017 год Минздрав обнародовал данные по вакцинации за 2017 год

Вакцинация от кори была значительно усилена в Украине по сравнению с 2016 годом.

Чем опасна корь и как от нее уберечься Чем опасна корь и как от нее уберечься

В связи с участившимися случаями заражения корью, врачи в очередной раз рассказали о мерах профилактики данного заболевания.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх