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Раздел: Медицина  
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Врачи обнаружили связь между простудой и болезнями сердца

Врачи обнаружили связь между простудой и болезнями сердца Исследование подтвердило увеличение риска инфаркта при ОРВИ.

ОРВИ, или инфекции дыхательных путей, значительно повышают риск инфаркта и инсульта. C таким мнением ученые выступили на ежегодной научной сессии Американского колледжа кардиологии, состоявшейся на днях в Орландо, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Исследователи обнаружили: ОРВИ для сосудов и сердца опасно не менее, чем диабет, гипертония, повышенный холестерин. Если сравнивать простуду с ожирением, то в плане риска инфаркта она опаснее, констатировали врачи.

Исследование проводилось учеными из Астонского университета (Великобритания). Ими были проанализированы данные 1,2 миллиона пациентов за 14 лет.

Выяснилось, что у пациентов, которые попадали в больницы с респираторной инфекцией или с инфекцией мочевыводящих путей, значительно повышался риск инфаркта и еще более – инсульта. Конкретно риск инфаркта у них был выше на 40%, инсульта — на 150%.

Риск смертности в связи с острыми сосудистыми нарушениями в этой группе также был очень высоким.

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«Вероятность смерти от инфаркта у этих пациентов возрастала в три раза, от инсульта — в два раза, по сравнению с теми, кто ранее не был инфицирован», — говорится в докладе ученых.
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 Теги: простуда, сердце

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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