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Раздел: Медицина  
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В США изобрели новый способ борьбы с голодом

В США изобрели новый способ борьбы с голодом Люди могут просто провести операцию и резко похудеть.

Американские ученые нашли эффективную альтернативу изнуряющим диетам и занятиям спортом. Они просто замораживают блуждающий нерв, отвечающий за чувство голода.

Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ictv.ua.

Во время эксперимента 10-ти его участникам заморозил блуждающий нерв с помощью криоаблаяции – небольшой безболезненной операции.

В результате – у них существенно снижался аппетит, что приводило к потере веса.

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При этом в ходе исследования не выявлено никаких осложнений и побочных эффектов, поэтому, возможно, этот способ получит широкое распространение.
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 Теги: голод, США, еда, похудение

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Сегодня, 18:13 » Автор: Едгар Букмирза
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