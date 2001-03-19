Раздел: Медицина
Медики рассказали, как легче всего бросить курить
6 способов больше никогда не возвращаться к вредным привычкам
Мы не хотим вас пугать, конечно же, но статистика беспощадна. По данным Всемирной организации здравоохранения, курение ежегодно уносит около 7 млн жизней. В этой статье эксперты рассказали, как избавиться не только от употребления никотина, но и от всех тех привычек, которые отравляют вам жизнь, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
1. Для начала определитесь с конкретной целью
Цель должна быть краткой и по существу. Никаких неясностей. Вместо «Я хотел бы вести здоровый образ жизни» четко и точно распишите, что для вас в этот «образ жизни» входит, а главное — что именно вы можете сделать и в какие сроки.
Например, если вы определились, что хотите бросить курить:
Напишите себе, за какой срок вы это сделаете.
Определитесь, как именно вы это сделаете: будете ли использовать таблетки, психотерапию, запасетесь леденцами против курения, в конце концов?
Разбейте цель на этапы. Например, сегодня вы выкуриваете свою последнюю сигарету, следующую неделю стараетесь избегать мест, где курят, а если будет очень сложно, то запишетесь на прием к психологу.
2. Проанализируйте, что именно вас провоцирует
Подумайте, какая ситуация для вас является наиболее искушающей, и постарайтесь ее избегать хотя бы в самом начале. Например, вы решили навсегда расстаться с алкоголем, но знаете, что посещение концертов раньше без этого у вас никогда не происходило. Что ж, вместо очередной вечеринки сходите в кино с попкорном. Либо если вы решили перейти на здоровое питание, то постарайтесь избегать закусочных в первые недели, чтобы минимизировать шансы на срыв.
3. Запаситесь терпением и единомышленниками
Очень сложно начинать что-то новое, особенно если дело касается избавления от вредных привычек. Мало того что есть опасения, будто ничего не выйдет, так еще и страшно перед тем, что выйдет! Ведь это совсем новая жизнь, и непонятно, что в ней делать. Плюс вездесущие скептики, которые не верят в вас и этим только усугубляют тревогу.
Долой таких сомневающихся, не обращайте внимания. Чаще всего это именно зависть и ничего более. А чтобы чувствовать себя увереннее, найдите человека, который, как и вы, избавляется от какой-либо зависимости, вредной привычки, старого образа жизни.
В социальных сетях много групп, где люди готовы поддержать друг друга и советом, и личным примером.
4. Не стесняйтесь обращаться за помощью
Если чувствуете, что борьба с вредными привычками становится все сложнее и радость жизни исчезла вместе с вредной едой, сигаретами или алкоголем, самое время подключить профессионалов.
При сложностях с диетой помогут диетолог, профессиональный тренер или врач. Если проблемы с никотиновой или алкогольной зависимостью, тогда можно обратиться к грамотному психологу или психотерапевту.
Главное, избавьтесь от предубеждений, что этим вы расписываетесь в собственной слабости. Наоборот, вы быстро и эффективно избавляетесь от того, что вашу жизнь отравляет.
5. Никаких поблажек и оправданий
Если прошла неделя, как вы бросили курить, то даже 3 затяжки смогут отбросить вас далеко назад, то же самое касается и остальных пагубных привычек. Каждый раз напоминайте себе, для чего вы это делаете и какой длинный путь уже пройден. Зачем же обесценивать собственные решения и цели? Отвлекитесь на что угодно, дайте себе время преодолеть искушение и похвалите себя за железную выдержку. Вы — молодец!
6. Прочувствуйте успех
Поздравляем! Вы выдержали и уже можете пожинать плоды своих трудов: теперь у вас стройное и здоровое тело, не обремененное пагубными привычками. Ваши близкие вами гордятся, и жить стало намного проще. Конечно же, другие проблемы никуда не делись, но вы приобрели опыт преодоления себя и теперь можете вести тот образ жизни, о котором мечтали. Это невероятный повод для радости и уверенности в себе. Так держать!
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Бонус: какая страна самая курящая?
И, наконец, обещанная информация о самой курящей стране. По ежегодному потреблению табачных сигарет на душу населения сомнительную победу одерживает Китай.
Мы не хотим вас пугать, конечно же, но статистика беспощадна. По данным Всемирной организации здравоохранения, курение ежегодно уносит около 7 млн жизней. В этой статье эксперты рассказали, как избавиться не только от употребления никотина, но и от всех тех привычек, которые отравляют вам жизнь, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
1. Для начала определитесь с конкретной целью
Цель должна быть краткой и по существу. Никаких неясностей. Вместо «Я хотел бы вести здоровый образ жизни» четко и точно распишите, что для вас в этот «образ жизни» входит, а главное — что именно вы можете сделать и в какие сроки.
Например, если вы определились, что хотите бросить курить:
Напишите себе, за какой срок вы это сделаете.
Определитесь, как именно вы это сделаете: будете ли использовать таблетки, психотерапию, запасетесь леденцами против курения, в конце концов?
Разбейте цель на этапы. Например, сегодня вы выкуриваете свою последнюю сигарету, следующую неделю стараетесь избегать мест, где курят, а если будет очень сложно, то запишетесь на прием к психологу.
2. Проанализируйте, что именно вас провоцирует
Подумайте, какая ситуация для вас является наиболее искушающей, и постарайтесь ее избегать хотя бы в самом начале. Например, вы решили навсегда расстаться с алкоголем, но знаете, что посещение концертов раньше без этого у вас никогда не происходило. Что ж, вместо очередной вечеринки сходите в кино с попкорном. Либо если вы решили перейти на здоровое питание, то постарайтесь избегать закусочных в первые недели, чтобы минимизировать шансы на срыв.
3. Запаситесь терпением и единомышленниками
Очень сложно начинать что-то новое, особенно если дело касается избавления от вредных привычек. Мало того что есть опасения, будто ничего не выйдет, так еще и страшно перед тем, что выйдет! Ведь это совсем новая жизнь, и непонятно, что в ней делать. Плюс вездесущие скептики, которые не верят в вас и этим только усугубляют тревогу.
Долой таких сомневающихся, не обращайте внимания. Чаще всего это именно зависть и ничего более. А чтобы чувствовать себя увереннее, найдите человека, который, как и вы, избавляется от какой-либо зависимости, вредной привычки, старого образа жизни.
В социальных сетях много групп, где люди готовы поддержать друг друга и советом, и личным примером.
4. Не стесняйтесь обращаться за помощью
Если чувствуете, что борьба с вредными привычками становится все сложнее и радость жизни исчезла вместе с вредной едой, сигаретами или алкоголем, самое время подключить профессионалов.
При сложностях с диетой помогут диетолог, профессиональный тренер или врач. Если проблемы с никотиновой или алкогольной зависимостью, тогда можно обратиться к грамотному психологу или психотерапевту.
Главное, избавьтесь от предубеждений, что этим вы расписываетесь в собственной слабости. Наоборот, вы быстро и эффективно избавляетесь от того, что вашу жизнь отравляет.
5. Никаких поблажек и оправданий
Если прошла неделя, как вы бросили курить, то даже 3 затяжки смогут отбросить вас далеко назад, то же самое касается и остальных пагубных привычек. Каждый раз напоминайте себе, для чего вы это делаете и какой длинный путь уже пройден. Зачем же обесценивать собственные решения и цели? Отвлекитесь на что угодно, дайте себе время преодолеть искушение и похвалите себя за железную выдержку. Вы — молодец!
6. Прочувствуйте успех
Поздравляем! Вы выдержали и уже можете пожинать плоды своих трудов: теперь у вас стройное и здоровое тело, не обремененное пагубными привычками. Ваши близкие вами гордятся, и жить стало намного проще. Конечно же, другие проблемы никуда не делись, но вы приобрели опыт преодоления себя и теперь можете вести тот образ жизни, о котором мечтали. Это невероятный повод для радости и уверенности в себе. Так держать!
Читайте также: Назван самый эффективный способ бросить курить
Бонус: какая страна самая курящая?
И, наконец, обещанная информация о самой курящей стране. По ежегодному потреблению табачных сигарет на душу населения сомнительную победу одерживает Китай.
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