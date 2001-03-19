Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Медики объяснили, почему не стоит отказываться от сахара

Медики объяснили, почему не стоит отказываться от сахара

Похожие новости по теме

Медики объяснили, почему нельзя полностью отказываться от сахара В последнее время, в связи с популяризацией здорового образа жизни, люди все активнее начинают отказываться от сахара.

Эти фрукты могут предотвратить возникновение диабета Ежедневное употребление свежих фруктов всё-таки снижает риск диабета на 12%, как выяснили исследователи.