Раздел: Медицина
Диетологи объяснили, помогает ли вода сбросить вес
Этот способ очень популярен в соцсетях и на форумах.
«Хочешь похудеть — пей больше воды!» — доверительно рекомендуют и диетологи, и счастливо сбросившие вес. Но действительно ли H2O — то самое чудодейственное средство для стройности? Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
Статистика: вода помогает похудеть
Многие научные эксперименты вполне однозначно доказали связь между питьём и снижением веса, сообщает health info со ссылкой на «Лайфхакер».
Взять хотя бы стэнфордское исследование, в котором были задействованы более сотни женщин с избыточной массой тела.
Учёные отобрали тех, кто пил меньше 1 литра воды в день, и просто изменили их питьевой режим, увеличив количество потребляемой жидкости приблизительно до 2 литров. Исследование продлилось ровно год. Всё это время вес и обхват талии подопытных регулярно измеряли. А в финале исследователи обнаружили, что вода вызвала потерю веса: каждая женщина, не меняя образа жизни, сбросила до 2 килограммов.
Ещё одно исследование было проведено в школах. В 32 учебных заведениях Германии установили фонтанчики с питьевой водой, чтобы дети могли утолять жажду при первой же возможности. А школьникам прочитали несколько лекций о том, насколько полезной может быть вода.
И снова впечатляющие результаты: в конце учебного года выяснилось, что регулярное питьё снижает риск избыточного веса на 31%. В исследовании участвовали почти 3 000 детей младшего школьного возраста.
Так что связку «пей — и будешь стройным» можно считать статистически доказанной. Но посмотрим, что говорит на этот счёт физиология.
Наука: от воды худеют, и вот почему
У воды, как показывают исследования, есть целый набор свойств, способных ускорить похудение (или поддержать форму, если вы и так не страдаете от избыточного веса). Вот они.
1. Вода увеличивает расход калорий
Достаточно выпить 500 мл (около двух стаканов) воды — и уже через 10 минут скорость метаболизма возрастёт на 30%, причём эффект продлится не менее часа. Если в сутки вы выпиваете 2 литра, это будет равносильно потере приблизительно 100 килокалорий. Примерно столько вы бы потеряли, если бы полчаса плавали в спокойном темпе, 40 минут гуляли или чуть более получаса мыли полы.
Учтите: если при этом вы пьёте холодную воду, расход калорий будет ещё больше, поскольку организму приходится тратить энергию на нагрев поступившей влаги до температуры тела.
2. Вода уменьшает потребление калорий
Если вы утоляете жажду водой, значит, вы не утоляете её другими напитками, которые могут быть гораздо более калорийны: лимонадами, колой, сладким чаем, соками, морсами, молоком. Кажется мелочью, но на самом деле снижение калорийности довольно существенно: в среднем, как показывают исследования, любитель воды потребляет в сутки почти на 200 килокалорий меньше, чем тот, кто не контролирует, что именно пьёт.
3. Вода уменьшает аппетит и количество жировых отложений
Чтобы доказать это, учёные отобрали 50 женщин с избыточным весом и предложили тем выпивать по 500 мл (2 стакана) воды трижды в день: за полчаса до завтрака, обеда и ужина. Более барышень ни в чём не ограничивали.
Через восемь недель выяснилось, что у женщин уменьшился аппетит: чтобы насытиться, им хватало меньше пищи, чем раньше. То есть они потребляли меньше калорий и теряли лишние килограммы. В среднем потеря веса за 8 недель составила примерно 1,5 килограмма.
Правила безопасности
Тот факт, что вода действительно помогает похудеть или поддержать себя в форме, вовсе не означает, что прямо с сегодняшнего дня нужно пить, пить и ещё раз пить.
О нормах потребления воды: это приблизительно 3,7 л в день для мужчин и 2,7 л для женщин. Причём считается вся влага, которую вы получаете: в том числе из супов и сочных фруктов.
Превышать эти нормы не рекомендуется, чтобы не познакомиться со столь неприятным и даже опасным явлением, как интоксикация водой.
Читайте также: Диетологи объяснили, почему перед летом сложно похудеть
К жидкости важно относиться как к лекарству: в малых дозах почти бесполезно, в больших — становится ядом. Поэтому придерживайтесь указанной выше золотой середины, и вы похудеете.
«Хочешь похудеть — пей больше воды!» — доверительно рекомендуют и диетологи, и счастливо сбросившие вес. Но действительно ли H2O — то самое чудодейственное средство для стройности? Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
Статистика: вода помогает похудеть
Многие научные эксперименты вполне однозначно доказали связь между питьём и снижением веса, сообщает health info со ссылкой на «Лайфхакер».
Взять хотя бы стэнфордское исследование, в котором были задействованы более сотни женщин с избыточной массой тела.
Учёные отобрали тех, кто пил меньше 1 литра воды в день, и просто изменили их питьевой режим, увеличив количество потребляемой жидкости приблизительно до 2 литров. Исследование продлилось ровно год. Всё это время вес и обхват талии подопытных регулярно измеряли. А в финале исследователи обнаружили, что вода вызвала потерю веса: каждая женщина, не меняя образа жизни, сбросила до 2 килограммов.
Ещё одно исследование было проведено в школах. В 32 учебных заведениях Германии установили фонтанчики с питьевой водой, чтобы дети могли утолять жажду при первой же возможности. А школьникам прочитали несколько лекций о том, насколько полезной может быть вода.
И снова впечатляющие результаты: в конце учебного года выяснилось, что регулярное питьё снижает риск избыточного веса на 31%. В исследовании участвовали почти 3 000 детей младшего школьного возраста.
Так что связку «пей — и будешь стройным» можно считать статистически доказанной. Но посмотрим, что говорит на этот счёт физиология.
Наука: от воды худеют, и вот почему
У воды, как показывают исследования, есть целый набор свойств, способных ускорить похудение (или поддержать форму, если вы и так не страдаете от избыточного веса). Вот они.
1. Вода увеличивает расход калорий
Достаточно выпить 500 мл (около двух стаканов) воды — и уже через 10 минут скорость метаболизма возрастёт на 30%, причём эффект продлится не менее часа. Если в сутки вы выпиваете 2 литра, это будет равносильно потере приблизительно 100 килокалорий. Примерно столько вы бы потеряли, если бы полчаса плавали в спокойном темпе, 40 минут гуляли или чуть более получаса мыли полы.
Учтите: если при этом вы пьёте холодную воду, расход калорий будет ещё больше, поскольку организму приходится тратить энергию на нагрев поступившей влаги до температуры тела.
2. Вода уменьшает потребление калорий
Если вы утоляете жажду водой, значит, вы не утоляете её другими напитками, которые могут быть гораздо более калорийны: лимонадами, колой, сладким чаем, соками, морсами, молоком. Кажется мелочью, но на самом деле снижение калорийности довольно существенно: в среднем, как показывают исследования, любитель воды потребляет в сутки почти на 200 килокалорий меньше, чем тот, кто не контролирует, что именно пьёт.
3. Вода уменьшает аппетит и количество жировых отложений
Чтобы доказать это, учёные отобрали 50 женщин с избыточным весом и предложили тем выпивать по 500 мл (2 стакана) воды трижды в день: за полчаса до завтрака, обеда и ужина. Более барышень ни в чём не ограничивали.
Через восемь недель выяснилось, что у женщин уменьшился аппетит: чтобы насытиться, им хватало меньше пищи, чем раньше. То есть они потребляли меньше калорий и теряли лишние килограммы. В среднем потеря веса за 8 недель составила примерно 1,5 килограмма.
Правила безопасности
Тот факт, что вода действительно помогает похудеть или поддержать себя в форме, вовсе не означает, что прямо с сегодняшнего дня нужно пить, пить и ещё раз пить.
О нормах потребления воды: это приблизительно 3,7 л в день для мужчин и 2,7 л для женщин. Причём считается вся влага, которую вы получаете: в том числе из супов и сочных фруктов.
Превышать эти нормы не рекомендуется, чтобы не познакомиться со столь неприятным и даже опасным явлением, как интоксикация водой.
Читайте также: Диетологи объяснили, почему перед летом сложно похудеть
К жидкости важно относиться как к лекарству: в малых дозах почти бесполезно, в больших — становится ядом. Поэтому придерживайтесь указанной выше золотой середины, и вы похудеете.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1863
0
Оставьте свой комментарий