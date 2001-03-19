Диетологи объяснили, помогает ли вода сбросить вес

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Диетологи многие годы говорили о том, что выпивая 2 литра чистой негазированной воды, можно похудеть на 2 килограмма в неделю.

Оказывается, во время тренировки нужно не просто пить воду, но и придерживаться определенных правил.