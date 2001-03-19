Раздел: Медицина
Ученые рассказали, как сильный голод подавляет хронические боли
Ученые хотят использовать полученные данные для лечения хронической боли у людей.
Нейробиологи из Университета Пенсильвании обнаружили, что сильное чувство голода подавляет боль, вызванную воспалительными процессами.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
В ходе экспериментов на мышах оказалось, что для выживания мозг млекопитающих меняет приоритеты поведения, иногда демонстрируя неожиданные эффекты. Например, мыши, даже испытывая боль, отправляются на поиски пищи, если чувствуют сильный голод.
Речь в данном случае идет о боли, связанной с воспалением. Это продолжительная, тупая боль, часто вызванная отеком тканей и являющаяся результатом ответной реакции иммунной системы. Она отличается от острой боли, развивающейся в результате активации нейронов в ответ на непосредственную угрозу, например, при ожоге.
Исследования показали, что животные, которые голодали на протяжении суток, реагировали на острую боль. А вот на воспаление на лапе, вызванное формалином, обращали внимание намного реже — их поведение было таким же, как у сытых животных, получивших при аналогичных повреждениях противовоспалительный обезболивающий препарат.
Ученые считают, что этот механизм у млекопитающих возник для того, чтобы даже раненое животное могло найти себе пищу, а не умереть с голоду. Он позволяет справиться с длительными изнуряющими болевыми приступами и дает возможность адаптироваться к потенциальным угрозам. При этом острая боль подавляет голод, выводя на первый план необходимость сначала остаться в живых, а уже потом искать пропитание.
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Более тщательное исследование позволило обнаружить высокоспециализированную нейронную цепь из 300 нейронов, которая и создает анальгетический эффект в ответ на чувство голода. Оказалось, что речь идет не об отвлечении внимание животного, а о действии, механизм которого сходен с работой морфина и других опиоидов.
Нейробиологи из Университета Пенсильвании обнаружили, что сильное чувство голода подавляет боль, вызванную воспалительными процессами.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
В ходе экспериментов на мышах оказалось, что для выживания мозг млекопитающих меняет приоритеты поведения, иногда демонстрируя неожиданные эффекты. Например, мыши, даже испытывая боль, отправляются на поиски пищи, если чувствуют сильный голод.
Речь в данном случае идет о боли, связанной с воспалением. Это продолжительная, тупая боль, часто вызванная отеком тканей и являющаяся результатом ответной реакции иммунной системы. Она отличается от острой боли, развивающейся в результате активации нейронов в ответ на непосредственную угрозу, например, при ожоге.
Исследования показали, что животные, которые голодали на протяжении суток, реагировали на острую боль. А вот на воспаление на лапе, вызванное формалином, обращали внимание намного реже — их поведение было таким же, как у сытых животных, получивших при аналогичных повреждениях противовоспалительный обезболивающий препарат.
Ученые считают, что этот механизм у млекопитающих возник для того, чтобы даже раненое животное могло найти себе пищу, а не умереть с голоду. Он позволяет справиться с длительными изнуряющими болевыми приступами и дает возможность адаптироваться к потенциальным угрозам. При этом острая боль подавляет голод, выводя на первый план необходимость сначала остаться в живых, а уже потом искать пропитание.
Читайте также: Ученые рассказали, что грозит человечеству через 10 лет
Более тщательное исследование позволило обнаружить высокоспециализированную нейронную цепь из 300 нейронов, которая и создает анальгетический эффект в ответ на чувство голода. Оказалось, что речь идет не об отвлечении внимание животного, а о действии, механизм которого сходен с работой морфина и других опиоидов.
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