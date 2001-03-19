Раздел: Медицина
Этот популярный утренний напиток поможет похудеть
Чашка кофе действительно может помочь в борьбе с лишним весом.
Горячий напиток подавляет ощущение голода, как показало исследование с участием 47 человек, передает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.
Если вы хотите похудеть, то активней пейте кофе. Благодаря этой привычке чувство голода снижается, как показало исследование.
Ученые из Northwestern University подтвердили предыдущие работы своих коллег, которые показали, что употребление более двух чашек кофе в ежедневном режиме после завершения диеты идеально помогает сохранить полученные в борьбе с лишним весом результаты. Кофе способствует похудению, не только ускоряя метаболизм, но и делая людей менее голодными.
Авторы исследования оценили биологическое воздействие употребления кофе у целой группы добровольцев, которых попросили одновременно воздерживаться от других горячих напитков в течение месяца, во второй месяц употреблять по 4 чашки в день, а в третий - по 8 чашек ежедневно. Трехмесячное исследование выявило сотни биологических признаков в крови употреблявших кофе людей. Исследователи обнаружили компоненты, которые производятся эндоканнабиноидной системой организма, отвечающей за ощущение кайфа.
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Уровень этих компонентов снижался по мере употребления кофе, особенно если люди налегали на 8 чашек в день. Следовательно, кофе оказывает противоположное конопле воздействие, не увеличивая, а снижая аппетит. Кроме того известно, что этот напиток также ускоряет метаболизм, что позволяет сжигать жир более быстро.
Горячий напиток подавляет ощущение голода, как показало исследование с участием 47 человек, передает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.
Если вы хотите похудеть, то активней пейте кофе. Благодаря этой привычке чувство голода снижается, как показало исследование.
Ученые из Northwestern University подтвердили предыдущие работы своих коллег, которые показали, что употребление более двух чашек кофе в ежедневном режиме после завершения диеты идеально помогает сохранить полученные в борьбе с лишним весом результаты. Кофе способствует похудению, не только ускоряя метаболизм, но и делая людей менее голодными.
Авторы исследования оценили биологическое воздействие употребления кофе у целой группы добровольцев, которых попросили одновременно воздерживаться от других горячих напитков в течение месяца, во второй месяц употреблять по 4 чашки в день, а в третий - по 8 чашек ежедневно. Трехмесячное исследование выявило сотни биологических признаков в крови употреблявших кофе людей. Исследователи обнаружили компоненты, которые производятся эндоканнабиноидной системой организма, отвечающей за ощущение кайфа.
Читайте также: Этот популярный напиток поможет легко похудеть
Уровень этих компонентов снижался по мере употребления кофе, особенно если люди налегали на 8 чашек в день. Следовательно, кофе оказывает противоположное конопле воздействие, не увеличивая, а снижая аппетит. Кроме того известно, что этот напиток также ускоряет метаболизм, что позволяет сжигать жир более быстро.
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