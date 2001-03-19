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Раздел: Медицина  
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Обнаружен простой способ продлить жизнь

Обнаружен простой способ продлить жизньКофе далеко не в первый раз исследуется наукой в плане своего влияния на человеческий организм.

Выяснилось, что употребление кофе помогает прожить дольше, - об этом свидетельствуют данные ученых из Национального института рака (США). Но тем, кто курит, такой метод не поможет.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.

Американские исследователи констатировали: употребление двух-трех чашек кофе в день способствует продлению жизни на 10%. Вывод ученых был сделан после 12-летних наблюдений, охвативших около полумиллиона человек в возрасте от 50 до 71 года.

«Мы установили, что риск ранней смерти снижался пропорционально количеству ежедневно выпиваемого кофе. Две-три чашки кофе в день снижают риск ранней смерти от 10% до 15%, но только если человек не курил», - поделились авторы проекта замеченной ими закономерностью.

В этот раз ученые отдельно отметили, что этот напиток безусловно является полезным для здоровья. Проблема, по словам экспертов, в том, что у людей любовь к кофе часто сочетается с привычками, которые нивелируют его оздоровительный эффект.

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Курение, неправильное питание и алкоголь, который нередко употребляют любители кофе, не только не помогут прожить дольше, но и повысят риск преждевременной смерти, предостерегли врачи.
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 Теги: Кофе, жизнь, организм

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Сегодня, 19:06 » Автор: Едгар Букмирза
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