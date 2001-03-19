» » Врач рассказал, кто склонен к погодным спазмам
Раздел: Медицина  
0

Врач рассказал, кто склонен к погодным спазмам

Врач рассказал, кто склонен к погодным спазмамПредрасположенность может быть наследственной чертой.

Многие люди, у которых изменения погоды провоцируют головную боль и плохое самочувствие, ошибочно связывают это недомогание с повышением артериального давления. Чаще всего подобные симптомы возникают из-за шейного остеохондроза.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.

Шейный остеохондроз, развивающийся из-за дегенеративных процессов в позвоночных дисках, затрудняет движение крови к голове, - это и вызывает головные боли. С таким мнением на портале «Медпульс» выступил специалист Института нейрохирургии врач-реабилитолог Павел Юрищев.

«Люди, страдающие шейным остеохондрозом, часто бывают очень чувствительны к погодным изменениям. Перепады давления воздуха вызывают спазмы сосудов: они сжимаются и кровоток замедляется. У человека с больной шеей это вызовет более сильное недомогание», - пояснил эксперт.

Юрищев отметил, что многие пациенты связывают свои погодные головные боли с артериальным давлением и принимают лекарства, которые могут не давать нужного эффекта. Если давление и повышается в такой ситуации, то происходит это не в прямой связи с погодой.

Читайте также: Врач рассказал, какая обувь может угрожать здоровью

«Боль, вызванная остеохондрозом, приводит к ощущению тревоги, которое влечет за собой повышение артериального давления. Прием лекарств, снижающих давление, не помогает, потому что дефицит кровотока в шейных артериях они не устраняют», - открыл причину специалист.

По словам врача, предрасположенность к остеохондрозу может быть наследственной чертой. Людям с семейной склонностью к его появлению, Юрищев посоветовал следить за питанием и нагрузками на позвоночник.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Врач, спазм

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:51 » Автор: Едгар Букмирза
     724
     0

Похожие новости по теме

Врач рассказал, какая обувь может угрожать здоровью Врач рассказал, какая обувь может угрожать здоровью

Травматолог-ортопед, профессор Вадим Дубров, рассказал о том, какая обувь способна приводить к деформации стопы.

Головная боль: разновидности, причины и опасность Головная боль: разновидности, причины и опасность

Головная боль довольно часто является предметом жалоб людей.

Отчего появляются боли в разных частях головы Отчего появляются боли в разных частях головы

Организм обычно подает предупреждающие сигналы организма в виде боли в разных частях головы.

Названы главные причины повышенного артериального давления Названы главные причины повышенного артериального давления

Стали известны главные провокаторы, стимулирующие повышение артериального давления.

Способы нормализации артериального давления летом Способы нормализации артериального давления летом

Летняя жара может спровоцировать скачки артериального давления, поэтому нужно знать как его нормализовать.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх