» » Медики объяснили, как голод влияет на ощущение боли
Раздел: Медицина  
0

Медики объяснили, как голод влияет на ощущение боли

Медики объяснили, как голод влияет на ощущение боли Опыты проводились на лабораторных мышах.

Ученные заявили, что голод может встать на замену медицинским обезболивающим препаратам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.

Как выяснилось, нейрофизиологи не ожидали, что чувство голода сможет повлиять на физическую боль и сделать её практически неощутимой. После экспериментов над мышами выяснилось, что нехватка пищи сделала нескольких грызунов безразличными к ушибам на лапе, которую они повредили перед началом опытов.

AgRP-нейроны — клетки особой части гипоталамуса, одного из отделов мозга, притупляли боль. Эмбер Алхадефф со своей группой открыл эту взаимосвязь случайно. Они подвергли нейроны грызунов неким ретровирусам, заставившим клетки «включаться» и «выключаться» при облучении светом.

Читайте также: Медики назвали приправу, которую полезно добавлять в мед

Следующая задача ученых выяснить, есть ли похожая цепочка нейронов в человеческом мозге и поможет ли её активация блокировать чувство боли.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: голод, боль

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
     508
     0

Похожие новости по теме

Ученые рассказали, как сильный голод подавляет хронические боли Ученые рассказали, как сильный голод подавляет хронические боли

Ученые хотят использовать полученные данные для лечения хронической боли у людей.

Диетологи объяснили, как спастись от обжорства Диетологи объяснили, как спастись от обжорства

Действенные рекомендации.

Медики объяснили, что может вызвать утреннюю головную боль Медики объяснили, что может вызвать утреннюю головную боль

Природа головной боли.

Медики объяснили, как облегчить боль при артрите Медики объяснили, как облегчить боль при артрите

Когда артрит поражает суставы, он выражается в сильной боли и ригидности.

Ученые придумали, как отключить чувство голода Ученые придумали, как отключить чувство голода

Найдена безопасная для здоровья диета.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх