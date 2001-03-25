» » Старческое слабоумие будут лечить заранее
Раздел: Медицина  
0

Старческое слабоумие будут лечить заранее

Старческое слабоумие будут лечить заранееНовый подход может стать альтернативным лечением.

Ученые успешно удалили болезнь Альцгеймера из организма лабораторных мышей. Результаты этого революционного исследования могут быть положены в основу разработки первых по-настоящему действенных лекарств против старческого слабоумия.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.

Определённые антитела могут удалять белковые бляшки в мозге, которые приводят к развитию болезни Альцгеймера. Таковы результаты уникального исследования ученых из Университета Вашингтона.

Приблизительно за 20 лет до появления первых классических симптомов старческого слабоумия вроде проблем с памятью в мозге людей уже начинают скапливаться бета-амилоидные белки. Исследователи считают, что эти белковые скопления вступают во взаимодействие с нейронными сигналами, что со временем вызывает когнитивные нарушения и проблемы с памятью.

Исследователи из Вашингтона разработали антитела, которые способны удалять белки, формирующие данные бляшки.

Сразу несколько недавних клинических исследований пытались использовать антитела для воздействия на бляшки, но ни одно из них не дошло до финальных стадий, а многие экспериментальные лекарственные препараты продемонстрировали очень тяжелые побочные эффекты.

Читайте также: Как предупредить старческое слабоумие: ценные советы от медиков


Новый подход может стать альтернативным лечением, значительно смягчающим побочные эффекты и устраняющим формирование белковых скоплений ещё задолго до того, как у человека появятся какие-либо выраженные симптомы.

В ходе нового исследования эксперименты проводились с антителом, которое уничтожает не сами бета-амилоиды, а небольшие белки внутри под названием APOE.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: слабоумие, лечение

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:58 » Автор: Едгар Букмирза
     1333
     0

Похожие новости по теме

Медведев: на поддержку научных исследований выделят 315 млрд Медведев: на поддержку научных исследований выделят 315 млрд

Медведев рассказал о финансировании научных исследований в 2016 году.

60% россиян ожидают проблем с зарплатами 60% россиян ожидают проблем с зарплатами

Уровень пессимизма в России стал выше, чем в кризисном 2009 году.

Треть россиян уже ощутили серьезные проблемы на себе из-за санкций – опрос Треть россиян уже ощутили серьезные проблемы на себе из-за санкций – опрос

7% россиян боятся, что санкции способны причинить очень серьезные проблемы для них и их семей.

В России задержаны школьники, пытавшиеся отнять наркотики у белки В России задержаны школьники, пытавшиеся отнять наркотики у белки

В последнее время торговля наркотиками резко активизировалась.

Путин отменил финансирование научных исследований Путин отменил финансирование научных исследований

Президент РФ потребовал от правительства изменить условия финансирования ряда научных исследований и проектов. Финансирование фундаментальных и поисковых научных исследований за счет средств из федеральных целевых программ будет прекращено. Деньги на такие исследования ученые будут получать преимущественно из грантов.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх