Раздел: Медицина
Старческое слабоумие будут лечить заранее
Новый подход может стать альтернативным лечением.
Ученые успешно удалили болезнь Альцгеймера из организма лабораторных мышей. Результаты этого революционного исследования могут быть положены в основу разработки первых по-настоящему действенных лекарств против старческого слабоумия.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
Определённые антитела могут удалять белковые бляшки в мозге, которые приводят к развитию болезни Альцгеймера. Таковы результаты уникального исследования ученых из Университета Вашингтона.
Приблизительно за 20 лет до появления первых классических симптомов старческого слабоумия вроде проблем с памятью в мозге людей уже начинают скапливаться бета-амилоидные белки. Исследователи считают, что эти белковые скопления вступают во взаимодействие с нейронными сигналами, что со временем вызывает когнитивные нарушения и проблемы с памятью.
Исследователи из Вашингтона разработали антитела, которые способны удалять белки, формирующие данные бляшки.
Сразу несколько недавних клинических исследований пытались использовать антитела для воздействия на бляшки, но ни одно из них не дошло до финальных стадий, а многие экспериментальные лекарственные препараты продемонстрировали очень тяжелые побочные эффекты.
Читайте также: Как предупредить старческое слабоумие: ценные советы от медиков
Новый подход может стать альтернативным лечением, значительно смягчающим побочные эффекты и устраняющим формирование белковых скоплений ещё задолго до того, как у человека появятся какие-либо выраженные симптомы.
В ходе нового исследования эксперименты проводились с антителом, которое уничтожает не сами бета-амилоиды, а небольшие белки внутри под названием APOE.
Ученые успешно удалили болезнь Альцгеймера из организма лабораторных мышей. Результаты этого революционного исследования могут быть положены в основу разработки первых по-настоящему действенных лекарств против старческого слабоумия.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
Определённые антитела могут удалять белковые бляшки в мозге, которые приводят к развитию болезни Альцгеймера. Таковы результаты уникального исследования ученых из Университета Вашингтона.
Приблизительно за 20 лет до появления первых классических симптомов старческого слабоумия вроде проблем с памятью в мозге людей уже начинают скапливаться бета-амилоидные белки. Исследователи считают, что эти белковые скопления вступают во взаимодействие с нейронными сигналами, что со временем вызывает когнитивные нарушения и проблемы с памятью.
Исследователи из Вашингтона разработали антитела, которые способны удалять белки, формирующие данные бляшки.
Сразу несколько недавних клинических исследований пытались использовать антитела для воздействия на бляшки, но ни одно из них не дошло до финальных стадий, а многие экспериментальные лекарственные препараты продемонстрировали очень тяжелые побочные эффекты.
Читайте также: Как предупредить старческое слабоумие: ценные советы от медиков
Новый подход может стать альтернативным лечением, значительно смягчающим побочные эффекты и устраняющим формирование белковых скоплений ещё задолго до того, как у человека появятся какие-либо выраженные симптомы.
В ходе нового исследования эксперименты проводились с антителом, которое уничтожает не сами бета-амилоиды, а небольшие белки внутри под названием APOE.
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