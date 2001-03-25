Ученые придумали новый метод от усталости

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В США люди внимательнее относятся к своему здоровью и самочувствию. Как только они наблюдают какие-то негативные изменения или нарушения, тут же отправляются к врачу.Психотерапевтам в Америке всегда есть, чем заняться. Потому как американцы стараются чаще посещать их с разными проблемами, начиная от семейных неурядиц и депрессии, заканчивая хронической усталостью и банальной апатией.Интересно, что климат в большинстве Соединенных Штатов Америки намного благоприятней, нежели в Украине, и такой разницы погодных условий между зимой/весной/летом и осенью там не наблюдается.Ученые утверждают, что период межсезонья - самое время для того, чтобы обратиться к специалистам и улучшить свое настроение, а вместе с ним и самочувствие.В одном из недавних исследований ученые из США в очередной раз пришли к выводу, что горький шоколад способен повысить уровень серотонина в крови, тем самым избавив человека от ощущения, что все время валится с ног.Дело в том, что именно этот гормон, а точнее его недостаток, приводит к таким симптомам, как хроническая усталость, сонливость, апатия, раздражительность, снижение умственных способностей и так далее.Поэтому, лучший способ вылечить весеннюю депрессию - это начинать свой день с кусочка черного горького шоколада, желательно не ниже 68% какао в составе.Есть шоколад плитками не стоит, буквально 30 г во время завтрака изменит ваше самочувствие и настроение в лучшую сторону, по крайней мере, так утверждают американские исследователи.