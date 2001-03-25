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Раздел: Медицина  
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Медики рассказали, какие детские игрушки опасны для здоровья

Медики рассказали, какие детские игрушки опасны для здоровьяВыбирая игрушки для малыша, стоит уделять особое внимание материалу.

Симпатичные игрушки для купания на самом деле оказались вовсе не безобидными. Ученые из Швейцарии и США во время проведения исследования установили, что в резиновых уточках-рыбках-крокодилах накапливаются бактерии, которые провоцирую развитие серьезных заболеваний.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.ua.

Как известно, во время исследования ученые выявили большое количество микробов, которые скапливаются внутри плавающих милах.

Среди обнаруженных микробов были Legionella и Pseudomonas aeruginosa. Эти бактерии связывают с инфекциями, приобретенными в медучреждениях.

Также были обнаружены бактерии и грибки, которые приводят к заболеваниям глаз, ушей, кишечника и пр.

Ученые отмечают, что одной из причин такого неприятного сюрприза со стороны детских игрушек является материал, из которого они изготовлены. Некоторые виды выделяют углерод, который может являться пищей для бактерий.

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Потому медики предупредили, что выбирая игрушки для малыша, стоит уделять особое внимание материалу, из которого они изготовлены. По их словам, это должны быть только высококачественные полимеры.
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 Теги: Медики, здоровья, игрушки

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Сегодня, 19:06 » Автор: Едгар Букмирза
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