Чем можно заменить дорогие продукты, если вы на диете

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Многие люди не хотят переходить на систему правильного питания, потому как считают, что это очень дорого.На самом деле, большинство здоровых продуктов и вправду стоят недешево, но это вовсе не означает, что им нет замены., в них содержатся те же Омега-3 жирные кислоты, только по стоимости намного дешевле., поэтому смысла нет переплачивать., ведь в нем есть те же Омега-3 и фитоэстрогены, благотворно воздействующие на организм человека.Тем более, что они насыщены теми же витаминами, а вот стоят на порядок дешевле.В сезонных овощах, произрастающих в наших широтах, ничуть не меньше полезных компонентов, чем в дорогих заграничных.Как видите, полезные продукты питания, помогающие похудеть, стоят не так уж и дорого. Главное - научиться выбирать те, которые содержат те же компоненты, но имеют более низкую цену.