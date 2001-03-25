Раздел: Медицина
Чем можно заменить дорогие продукты, если вы на диете
Эксперты подсказали, как тратить меньше денег на покупку диетических продуктов.
Многие люди не хотят переходить на систему правильного питания, потому как считают, что это очень дорого.
На самом деле, большинство здоровых продуктов и вправду стоят недешево, но это вовсе не означает, что им нет замены.
Диетологи поделились ценной информацией о продуктах, которые стоят дешевле, но при этом не уступают полезными свойствами:
Красную рыбу можно заменить мойвой или скумбрией, в них содержатся те же Омега-3 жирные кислоты, только по стоимости намного дешевле.
Курятина содержит те же питательные вещества, что и индейка, поэтому смысла нет переплачивать.
Если нет денег на оливковое масло, то можно употреблять льняное, ведь в нем есть те же Омега-3 и фитоэстрогены, благотворно воздействующие на организм человека.
Экзотические фрукты, такие как манго, лайм, ананас вполне заменимы цитрусовыми фруктами, яблоками, грушами и так далее. Тем более, что они насыщены теми же витаминами, а вот стоят на порядок дешевле.
Авокадо, брокколи и спаржу можно заменить белокочанной капустой, репой, свеклой и морковью. В сезонных овощах, произрастающих в наших широтах, ничуть не меньше полезных компонентов, чем в дорогих заграничных.
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Как видите, полезные продукты питания, помогающие похудеть, стоят не так уж и дорого. Главное - научиться выбирать те, которые содержат те же компоненты, но имеют более низкую цену.
Многие люди не хотят переходить на систему правильного питания, потому как считают, что это очень дорого.
На самом деле, большинство здоровых продуктов и вправду стоят недешево, но это вовсе не означает, что им нет замены.
Диетологи поделились ценной информацией о продуктах, которые стоят дешевле, но при этом не уступают полезными свойствами:
Красную рыбу можно заменить мойвой или скумбрией, в них содержатся те же Омега-3 жирные кислоты, только по стоимости намного дешевле.
Курятина содержит те же питательные вещества, что и индейка, поэтому смысла нет переплачивать.
Если нет денег на оливковое масло, то можно употреблять льняное, ведь в нем есть те же Омега-3 и фитоэстрогены, благотворно воздействующие на организм человека.
Экзотические фрукты, такие как манго, лайм, ананас вполне заменимы цитрусовыми фруктами, яблоками, грушами и так далее. Тем более, что они насыщены теми же витаминами, а вот стоят на порядок дешевле.
Авокадо, брокколи и спаржу можно заменить белокочанной капустой, репой, свеклой и морковью. В сезонных овощах, произрастающих в наших широтах, ничуть не меньше полезных компонентов, чем в дорогих заграничных.
Читайте также: Отравление рисом: американские ученые пришли к неожиданным выводам
Как видите, полезные продукты питания, помогающие похудеть, стоят не так уж и дорого. Главное - научиться выбирать те, которые содержат те же компоненты, но имеют более низкую цену.
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