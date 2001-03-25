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Раздел: Медицина  
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В Украине официально появилась Национальная служба здоровья

В Украине официально появилась Национальная служба здоровья Службу зарегистрировали как центральный орган.

Национальная служба здоровья Украины зарегистрирована в Министерстве юстиции как центральный орган исполнительной власти.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на biz.censor.net.ua.

"Национальная служба здоровья сегодня зарегистрирована в Министерстве юстиции как центральный орган исполнительной власти", - отмечается в сообщении.

Следующим шагом в развитии НСЗУ является создание структуры и подбор команды НСЗУ, а также подготовка к заключению договоров с медицинскими учреждениями, что должно быть сделано до июня 2018 года, на который запланировано начало подписания договоров с учреждениями первичной медицинской помощи.

Решение о создании НСЗУ, которая будет реализовать политику в сфере государственных финансовых гарантий медобслуживания населения и исполнять функции национального заказчика медицинских услуг и лекарственных средств по программе медицинских гарантий, было принято правительством 27 декабря 2017 года.

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7 февраля 2018 года Кабинет министров принял решение о проведении конкурса на должность главы НСЗУ.

27 февраля победителем конкурса на должность главы НСЗУ определен заместитель генерального директора по вопросам стратегического развития ООО "Isida-IVF" Олег Петренко. Его результат составил 14,64 балла.
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 Теги: Национальная служба здоровья, медицина, Украина

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Сегодня, 20:58 » Автор: Едгар Букмирза
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