Раздел: Медицина
В Украине официально появилась Национальная служба здоровья
Службу зарегистрировали как центральный орган.
Национальная служба здоровья Украины зарегистрирована в Министерстве юстиции как центральный орган исполнительной власти.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на biz.censor.net.ua.
"Национальная служба здоровья сегодня зарегистрирована в Министерстве юстиции как центральный орган исполнительной власти", - отмечается в сообщении.
Следующим шагом в развитии НСЗУ является создание структуры и подбор команды НСЗУ, а также подготовка к заключению договоров с медицинскими учреждениями, что должно быть сделано до июня 2018 года, на который запланировано начало подписания договоров с учреждениями первичной медицинской помощи.
Решение о создании НСЗУ, которая будет реализовать политику в сфере государственных финансовых гарантий медобслуживания населения и исполнять функции национального заказчика медицинских услуг и лекарственных средств по программе медицинских гарантий, было принято правительством 27 декабря 2017 года.
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7 февраля 2018 года Кабинет министров принял решение о проведении конкурса на должность главы НСЗУ.
27 февраля победителем конкурса на должность главы НСЗУ определен заместитель генерального директора по вопросам стратегического развития ООО "Isida-IVF" Олег Петренко. Его результат составил 14,64 балла.
Национальная служба здоровья Украины зарегистрирована в Министерстве юстиции как центральный орган исполнительной власти.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на biz.censor.net.ua.
"Национальная служба здоровья сегодня зарегистрирована в Министерстве юстиции как центральный орган исполнительной власти", - отмечается в сообщении.
Следующим шагом в развитии НСЗУ является создание структуры и подбор команды НСЗУ, а также подготовка к заключению договоров с медицинскими учреждениями, что должно быть сделано до июня 2018 года, на который запланировано начало подписания договоров с учреждениями первичной медицинской помощи.
Решение о создании НСЗУ, которая будет реализовать политику в сфере государственных финансовых гарантий медобслуживания населения и исполнять функции национального заказчика медицинских услуг и лекарственных средств по программе медицинских гарантий, было принято правительством 27 декабря 2017 года.
Читайте также: В Украине появится Национальная служба здоровья
7 февраля 2018 года Кабинет министров принял решение о проведении конкурса на должность главы НСЗУ.
27 февраля победителем конкурса на должность главы НСЗУ определен заместитель генерального директора по вопросам стратегического развития ООО "Isida-IVF" Олег Петренко. Его результат составил 14,64 балла.
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