Раздел: Медицина
Назван список продуктов против стресса
Ученые назвали список продуктов, которые помогают бороться со стрессом.
Учёные определили продукты, которые лучше всего снимают.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.info.
Ученые рассказали, какие продукты лучше всего помогают снять стресс и бороться с усталостью.
Как сообщают российские СМИ, ученые назвали список продуктов, которые помогают бороться со стрессом. Первое место среди них заняли лосось и тунец, так как присутствующие в их составе жирные кислоты оздоровляют организм.
Читайте также: Медики объяснили, как избавиться от стресса с помощью продуктов питания
На втором месте оказались фрукты и овощи яркого цвета, развивающие кровообращение в мозге благодаря биофравоноидам. Для того, чтобы побороть усталость, ученые советуют есть сыр и бананы. Орехи, в свою очередь, смогут повысить настроение.
Учёные определили продукты, которые лучше всего снимают.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.info.
Ученые рассказали, какие продукты лучше всего помогают снять стресс и бороться с усталостью.
Как сообщают российские СМИ, ученые назвали список продуктов, которые помогают бороться со стрессом. Первое место среди них заняли лосось и тунец, так как присутствующие в их составе жирные кислоты оздоровляют организм.
Читайте также: Медики объяснили, как избавиться от стресса с помощью продуктов питания
На втором месте оказались фрукты и овощи яркого цвета, развивающие кровообращение в мозге благодаря биофравоноидам. Для того, чтобы побороть усталость, ученые советуют есть сыр и бананы. Орехи, в свою очередь, смогут повысить настроение.
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