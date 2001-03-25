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Раздел: Медицина  
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Назван список продуктов против стресса

Назван список продуктов против стрессаУченые назвали список продуктов, которые помогают бороться со стрессом.

Учёные определили продукты, которые лучше всего снимают.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.info.

Ученые рассказали, какие продукты лучше всего помогают снять стресс и бороться с усталостью.

Как сообщают российские СМИ, ученые назвали список продуктов, которые помогают бороться со стрессом. Первое место среди них заняли лосось и тунец, так как присутствующие в их составе жирные кислоты оздоровляют организм.

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На втором месте оказались фрукты и овощи яркого цвета, развивающие кровообращение в мозге благодаря биофравоноидам. Для того, чтобы побороть усталость, ученые советуют есть сыр и бананы. Орехи, в свою очередь, смогут повысить настроение.
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 Теги: стресс, продукт, список

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Сегодня, 21:08 » Автор: Едгар Букмирза
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Названы продукты, которые лучше всего снимают стресс Названы продукты, которые лучше всего снимают стресс

На первом месте - тунец и лосось.

Эти продукты лучше других справляются со стрессом Эти продукты лучше других справляются со стрессом

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