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Раздел: Медицина  
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Ученые рассказали, сколько лет жизни забирают вредные привычки

Ученые рассказали, сколько лет жизни забирают вредные привычкиБольше всего лет жизни отнимает неумеренное употребление алкоголя.

Отказ от курения и алкоголя, а также поддержание здорового веса прибавляют в среднем 12 лет жизни. К такому выводу пришли немецкие демографы из Института Макса Планка.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media.

Исследователи изучили медицинские документы 14 тысяч человек в возрасте от 50 до 89 лет. Оказалось, что отсутствие вредных привычек позволяет женщинам прожить на 12, а мужчинам – на 11 лет дольше, чем их курящим, пьющим и переедающим сверстникам.

По расчетам ученых, больше всего лет жизни отнимает неумеренное употребление алкоголя. В среднем оно сокращает жизнь на 7 лет.

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В Украине средняя продолжительность жизни самая низкая в Европе. Она составляет 66 лет для мужчин и 76 – для женщин. При этом, только 43% наших соотечественников считают состояние своего здоровья хорошим.
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 Теги: Ученые, вредные привычки, алкоголь

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Вчера, 23:49 » Автор: Едгар Букмирза
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