» » Диетологи объяснили, почему полезно есть брокколи
Раздел: Медицина  
0

Диетологи объяснили, почему полезно есть брокколи

Диетологи объяснили, почему полезно есть брокколи Этот овощ является одним из самых полезных.

Прежде всего, они содержат большое количество витамина. C, K, бета-каротин, фолиевую кислоту и витамины группы В. Они также богаты кальцием, железом, магнием, калием и цинком. С этой композицией они превосходят не только всех своих родственников, но и находятся на первом месте среди всех овощей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Брокколи также очень подходят для будущих матерей, потому что они содержат самые важные витамины и минералы, необходимые во время беременности, в совершенно естественной форме.

Самым ценным ингредиентом, несомненно, является сульфорафан. Это вещество с одной стороны, предотвращает рак желудка и рак кожи (путем нейтрализации вредного воздействия ultravioletovote лучей), а другой останавливает рост уже возникших опухолевых клеток. С этим действием сульфорафансамый мощный противораковый агент, известный науке на сегодняшний день.

Читайте также: Эти простые советы помогут омолодить кожу лица

Несмотря на свои незаменимые свойства, брокколи также известны как одни из самых ненавистных овощей для маленьких детей. Они не заинтересованы в том, насколько полезной является еда или насколько она вкусна. Бедная слава брокколи в этом отношении, объясняется главным образом в их недостаточной готовке. При правильном кулинарном приготовлении они становятся одними из самых вкусных блюд.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: брокколи, здоровье

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:37 » Автор: Евгений Шевченко
     494
     0

Похожие новости по теме

Медики рассказали, кому особенно полезна брокколи Медики рассказали, кому особенно полезна брокколи

Польза брокколи не ограничивается улучшением пищеварения.

Этот доступный овощ может спасти от инсульта Этот доступный овощ может спасти от инсульта

Брокколи специфическим образом действует на мозг.

Этот доступный овощ спасет от последствий инсульта Этот доступный овощ спасет от последствий инсульта

Брокколи специфическим образом действует на мозг.

9 продуктов, которые спасут ваше сердце от болезней 9 продуктов, которые спасут ваше сердце от болезней

Среди наиболее полезных для сердца продуктов эксперты выделяют следующие.

Кому нельзя есть брокколи Кому нельзя есть брокколи

Вы узнаете о том, какую пользу и вред для здоровья обеспечивает брокколи.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх