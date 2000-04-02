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Раздел: Медицина  
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Медики дали важный совет по лечению боли в спине

Медики дали важный совет по лечению боли в спине При этой проблеме лучше обратиться к врачу.

Как защитить себя от перегрузок и их последствий? Как добиться того, чтобы физические нагрузки не напоминали о себе болью в спине? Рассказывает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Есть простое универсальное правило, которое необходимо помнить при любых работах, в том числе и садово-огородных: нагрузку надо дозировать, не перетруждать себя, не работать долго внаклон, не поднимать тяжелое. Но садоводы — люди азартные, им и вскопать надо побольше, да все сразу, и урожай вывести обязательно, чаще всего — на себе.

Если же спина напомнила о себе неожиданными сильными болями, прекратите работу, лягте на что-либо прямое и жесткое. А вернувшись домой, обязательно обратитесь к врачу. Дело в том, что далеко не при всех заболеваниях показаны согревающие мази и растирки.

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В некоторых случаях они, наоборот, могут усилить отек и воспаление. Только специалист может поставить верный диагноз и назначить лечение, подходящее именно вашему организму. Эту простую истину на удивление часто забывают.
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 Теги: спина, боль, совет

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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