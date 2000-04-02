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Раздел: Медицина  
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Аспирин убивает: украинские ученые сделали неожиданное открытие

Аспирин убивает: украинские ученые сделали неожиданное открытие Популярное лекарство может вызвать астму и удушье.

Прием аспирина может стать причиной возникновения астмы и удушья, сообщили украинские исследователи из Ивано-Франковского национального медицинского университета, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.

Ученые в течение четырех лет изучали влияние аспирина на организм человека на электронном, генетическом и микроскопическом уровнях.

Специалисты установили, что негативное воздействие, вызывающее астму и удушье, может быть вызвано приемом аспирина у людей с повышенной чувствительностью к препарату.

Причина заключается в том, что у этих людей нарушен метаболизм арахидоновой кислоты, которая участвует в нарушении обмена веществ и приводит к возникновению астмы. Эта патология существует, но до сих пор ее не умеют лечить, пояснили медики.

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Эксперты уверены, что они сделали первый шаг к решению проблемы, связанной с метаболизмом арахидоновой кислоты.
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 Теги: аспирин, открытие

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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