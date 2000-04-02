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Эти симптомы помогут распознать диабет на ранней стадии
Важно вовремя определить начало болезни.
В настоящее время диабет выходит на 2-е место в мире по уровню заболеваемости. Причем количество больных увеличивается ежегодно стремительными темпами. Сахарный диабет — серьезная патология. Наплевательское отношение к этой проблеме грозит необратимыми изменениями в организме. Эта важная информация поможет распознать недуг, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Диабет 1-го типа развивается очень быстро, в течение нескольких недель, а диабет 2-го типа – в течение нескольких лет. Симптомы обоих типов диабета похожи, их результатом является высокий уровень глюкозы в крови или гипергликемия. Сахарный диабет сопровождается следующими проявлениями.
1. Учащенное мочеиспускание В силу того, что клетки не могут поглощать глюкозу, организм через почки пытается вывести как можно больше глюкозы. Как результат – частые позывы в туалет, особенно в ночное время, и большой объем мочи, до 5 л в сутки (никтурия). Со временем это может отрицательно сказаться на работе почек.
2. Зуд на коже и слизистых, молочница Высокая концентрация глюкозы в моче создает идеальную среду для развития молочницы, в результате чего на коже и слизистой появляется зуд и отечность.
3. Жажда Большая потеря воды организмом вследствие учащенного мочеиспускания вызывает жажду, организм испытывает потребность в жидкости для восполнения ее потери.
4. Вялость, усталость, сонливость Так как клетки не получают глюкозу, организм не может производить достаточное количество энергии. Человек чувствует себя физически истощенным, вымотанным, без сил.
5. Потеря веса В результате уменьшения синтеза инсулина и неполного поглощения сахара основным источником энергии становится жир и мышечная ткань. Как следствие – быстрое снижения массы тела.
6. Медленное заживление ран При диабете уменьшается количество недифференцированных эндотелиальных клеток и снижается их эффективность. Они используются организмом для регенерации сосудов и заживления ран.
7. Нарушения зрения вплоть до потери зрения При повышении уровня глюкозы в крови хрусталик натягивает на себя воду, отекает и меняет свою форму. Глаз лишается способности фокусироваться. При длительной гипергликемии стенки кровеносных сосудов в сетчатке теряют тонус, истончаются и лопаются, в результате чего выделяется экссудат. Когда экссудат попадает в центр сетчатки, наблюдается стойкое ухудшение зрения.
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Как контролировать сахарный диабет Сахарный диабет – болезнь неизлечимая, но ее течение можно контролировать. На положительное развитие диабета типа 2 влияет диета с низким содержанием жиров и сахара, регулярные занятия физкультурой, а также прием лекарственных препаратов, назначаемых врачом. При диабете типа 1 необходимы регулярные инъекции инсулина.
В настоящее время диабет выходит на 2-е место в мире по уровню заболеваемости. Причем количество больных увеличивается ежегодно стремительными темпами. Сахарный диабет — серьезная патология. Наплевательское отношение к этой проблеме грозит необратимыми изменениями в организме. Эта важная информация поможет распознать недуг, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Диабет 1-го типа развивается очень быстро, в течение нескольких недель, а диабет 2-го типа – в течение нескольких лет. Симптомы обоих типов диабета похожи, их результатом является высокий уровень глюкозы в крови или гипергликемия. Сахарный диабет сопровождается следующими проявлениями.
1. Учащенное мочеиспускание В силу того, что клетки не могут поглощать глюкозу, организм через почки пытается вывести как можно больше глюкозы. Как результат – частые позывы в туалет, особенно в ночное время, и большой объем мочи, до 5 л в сутки (никтурия). Со временем это может отрицательно сказаться на работе почек.
2. Зуд на коже и слизистых, молочница Высокая концентрация глюкозы в моче создает идеальную среду для развития молочницы, в результате чего на коже и слизистой появляется зуд и отечность.
3. Жажда Большая потеря воды организмом вследствие учащенного мочеиспускания вызывает жажду, организм испытывает потребность в жидкости для восполнения ее потери.
4. Вялость, усталость, сонливость Так как клетки не получают глюкозу, организм не может производить достаточное количество энергии. Человек чувствует себя физически истощенным, вымотанным, без сил.
5. Потеря веса В результате уменьшения синтеза инсулина и неполного поглощения сахара основным источником энергии становится жир и мышечная ткань. Как следствие – быстрое снижения массы тела.
6. Медленное заживление ран При диабете уменьшается количество недифференцированных эндотелиальных клеток и снижается их эффективность. Они используются организмом для регенерации сосудов и заживления ран.
7. Нарушения зрения вплоть до потери зрения При повышении уровня глюкозы в крови хрусталик натягивает на себя воду, отекает и меняет свою форму. Глаз лишается способности фокусироваться. При длительной гипергликемии стенки кровеносных сосудов в сетчатке теряют тонус, истончаются и лопаются, в результате чего выделяется экссудат. Когда экссудат попадает в центр сетчатки, наблюдается стойкое ухудшение зрения.
Читайте также: Врачи объяснили, почему важно употреблять достаточно витамина C
Как контролировать сахарный диабет Сахарный диабет – болезнь неизлечимая, но ее течение можно контролировать. На положительное развитие диабета типа 2 влияет диета с низким содержанием жиров и сахара, регулярные занятия физкультурой, а также прием лекарственных препаратов, назначаемых врачом. При диабете типа 1 необходимы регулярные инъекции инсулина.
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