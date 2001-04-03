Раздел: Медицина
Тревожные «звоночки» организма, к которым стоит прислушаться
Врачи обратили внимание на некоторые симптомы, которые могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем.
Самочувствие и настроение человека говорит о состоянии его здоровья в целом и как только появляются какие-то нарушения, его начинают преследовать неприятные или необычные симптомы.
Медики составили целый список тревожных "звоночков", которые должны заставить человека прислушаться к себе и, возможно, посетить врача с жалобой на свои ощущения:
Потливость. Если это не связано с активностью в физическом плане и с тем, что вам очень жарко, то может указывать на закупорку артерий, а это веская причина для того, чтобы навестить кардиолога.
Резкое похудение. Вы не сидели на диете и активно не тренировались? Есть смысл пройти обследование, так как спонтанная и ничем не объяснимая потеря веса может быть признаком онкологического заболевания.
Болезненные ощущения во время менструации. В эти дни у женщин ничего не должно болеть, так утверждают врачи, но почему-то подавляющее большинство представительницы прекрасного пола пачками поглощают обезболивающие. Такой симптом нередко проявляется при поликистозе яичников, эндометриозе и других гинекологических заболеваниях.
Приступы головокружения. Если вдруг постоянно начала кружиться голова и вас не покидает ощущение, что вы вот-вот упадете или потеряете сознание, то нужно незамедлительно посетить терапевта и сдать кровь на общий анализ. Чаще всего головокружение - признак анемии и беременности.
Побледневшая или пожелтевшая кожа. В случае с бледностью можно говорить о снижении уровня гемоглобина в крови или же анемии, а желтый оттенок кожи указывает на нарушения в работе печени и желчного пузыря.
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Если вы заметили у себя хотя бы один из вышеперечисленных тревожных симптомов, то не откладывайте визит к доктору в долгий ящик, ведь так вы рискуете своим же здоровьем.
Самочувствие и настроение человека говорит о состоянии его здоровья в целом и как только появляются какие-то нарушения, его начинают преследовать неприятные или необычные симптомы.
Медики составили целый список тревожных "звоночков", которые должны заставить человека прислушаться к себе и, возможно, посетить врача с жалобой на свои ощущения:
Потливость. Если это не связано с активностью в физическом плане и с тем, что вам очень жарко, то может указывать на закупорку артерий, а это веская причина для того, чтобы навестить кардиолога.
Резкое похудение. Вы не сидели на диете и активно не тренировались? Есть смысл пройти обследование, так как спонтанная и ничем не объяснимая потеря веса может быть признаком онкологического заболевания.
Болезненные ощущения во время менструации. В эти дни у женщин ничего не должно болеть, так утверждают врачи, но почему-то подавляющее большинство представительницы прекрасного пола пачками поглощают обезболивающие. Такой симптом нередко проявляется при поликистозе яичников, эндометриозе и других гинекологических заболеваниях.
Приступы головокружения. Если вдруг постоянно начала кружиться голова и вас не покидает ощущение, что вы вот-вот упадете или потеряете сознание, то нужно незамедлительно посетить терапевта и сдать кровь на общий анализ. Чаще всего головокружение - признак анемии и беременности.
Побледневшая или пожелтевшая кожа. В случае с бледностью можно говорить о снижении уровня гемоглобина в крови или же анемии, а желтый оттенок кожи указывает на нарушения в работе печени и желчного пузыря.
Читайте также: Медики предупредили об опасностях мазей с ментолом
Если вы заметили у себя хотя бы один из вышеперечисленных тревожных симптомов, то не откладывайте визит к доктору в долгий ящик, ведь так вы рискуете своим же здоровьем.
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