Раздел: Медицина
Офтальмологи рассказали, как избавиться от сухости глаз
Эти простые советы помогут сохранить зрение.
Причиной проблем со зрением может стать длительное время, проведенное за компьютером или в мобильном телефоне. Ведущими британскими глазными хирургами даны рекомендации, как сберечь глаза, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Living.
Слизистая глаз высыхает, когда человек находится за компьютером, потому как моргание происходит реже. В обычной обстановке он моргает через каждые 3 секунды, а за экраном монитора это происходит через каждые 12 секунд.
Самый простой вариант отвлечься от монитора, пообщаться с друзьями и коллегами не через электронную почту или соцсети, а по телефону или, что еще лучше, с глазу на глаз.
Суши в рационе
К причине сухости глаз относят т.н. западную диету, в которой большая часть продуктов вредны из-за высокой степени переработки. Организм же нуждается в жирных кислотах омега-3 и омега-6, не производимые им. По этой причине в рационе в обязательном порядке должны быть подсолнечное масло и рыба (тунец, лосось, макрель).
Прогулки в перерыв
Уберечь глаза можно, если хоть на некоторое время отвлекаться от монитора и изменять освещение. В общем, в обеденный перерыв следует отправиться хотя бы на 10 минут на прогулку. Польза двойная: свежий воздух и более высокий уровень освещения.
Глазные капли
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Для минимизации сухости глаз врачи рекомендуют использовать глазные капли. Особенно это касается тех, кто носит контактные линзы.
Причиной проблем со зрением может стать длительное время, проведенное за компьютером или в мобильном телефоне. Ведущими британскими глазными хирургами даны рекомендации, как сберечь глаза, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Living.
Слизистая глаз высыхает, когда человек находится за компьютером, потому как моргание происходит реже. В обычной обстановке он моргает через каждые 3 секунды, а за экраном монитора это происходит через каждые 12 секунд.
Самый простой вариант отвлечься от монитора, пообщаться с друзьями и коллегами не через электронную почту или соцсети, а по телефону или, что еще лучше, с глазу на глаз.
Суши в рационе
К причине сухости глаз относят т.н. западную диету, в которой большая часть продуктов вредны из-за высокой степени переработки. Организм же нуждается в жирных кислотах омега-3 и омега-6, не производимые им. По этой причине в рационе в обязательном порядке должны быть подсолнечное масло и рыба (тунец, лосось, макрель).
Прогулки в перерыв
Уберечь глаза можно, если хоть на некоторое время отвлекаться от монитора и изменять освещение. В общем, в обеденный перерыв следует отправиться хотя бы на 10 минут на прогулку. Польза двойная: свежий воздух и более высокий уровень освещения.
Глазные капли
Читайте также: Названы лучшие лекарственные травы, понижающие давление
Для минимизации сухости глаз врачи рекомендуют использовать глазные капли. Особенно это касается тех, кто носит контактные линзы.
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