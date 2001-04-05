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Офтальмологи рассказали, как избавиться от сухости глаз

Офтальмологи рассказали, как избавиться от сухости глаз

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Медики рассказали, что поможет сохранить здоровье глаз Врачи посоветовали всем, кто любит посидеть за компьютером, выполнять эти простые упражнения.