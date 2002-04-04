Медики развенчали наиболее распространенные мифы о здоровье

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Люди привыкли верить себе и "сарафанному радио", а теперь еще и интернету, чем профессиональным медикам. Из-за этого численность различных заболеваний без остановки растет и к врачу больные обращаются уже тогда, когда нет сил терпеть боль или какие-то другие неприятные симптомы.В обществе витает много мифов о здоровье, в которые люди не прекращают верить, несмотря на то, что медики и ученые то и дело, что опровергают их.Да, но под ногтями, на не вымытых руках и деньгах их гораздо больше.На самом деле и в тех и в других содержатся одинаковые полезные вещества и витамины в равном количестве.Неправда, у большинства тучных людей как раз все хорошо с обменом веществ, а вот у худых, наоборот, есть проблемы с пищеварением и запоры.Ничего, кроме стрижки, не избавит вас от посеченных кончиков.Вирусное заболевание, то есть простуду, невозможно вылечить антибиотиками, так как их главное действие заключается в борьбе с бактериями, а не вирусами.Если вы сомневаетесь в чем-то относительно своего здоровья и самочувствия, лучше посетите терапевта и выясните, что на самом деле с вами не так или так, а вы все надумали, прислушиваясь ранее к "советчикам", не имеющих отношения к официальной медицине.