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Раздел: Медицина  
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Медики развенчали наиболее распространенные мифы о здоровье

Медики развенчали наиболее распространенные мифы о здоровьеОгромная часть информации о здоровье содержит в себе больше выдуманности, нежели правды.

Люди привыкли верить себе и "сарафанному радио", а теперь еще и интернету, чем профессиональным медикам. Из-за этого численность различных заболеваний без остановки растет и к врачу больные обращаются уже тогда, когда нет сил терпеть боль или какие-то другие неприятные симптомы.

В обществе витает много мифов о здоровье, в которые люди не прекращают верить, несмотря на то, что медики и ученые то и дело, что опровергают их.

Наиболее распространенные мифы о здоровье:

На ободке унитаза размножаются бактерии. Да, но под ногтями, на не вымытых руках и деньгах их гораздо больше.

Свежие овощи, фрукты и ягоды полезнее замороженных. На самом деле и в тех и в других содержатся одинаковые полезные вещества и витамины в равном количестве.

При ожирении обмен веществ замедляется. Неправда, у большинства тучных людей как раз все хорошо с обменом веществ, а вот у худых, наоборот, есть проблемы с пищеварением и запоры.

Хороший шампунь и маска могут восстановить посеченные на концах волосы. Ничего, кроме стрижки, не избавит вас от посеченных кончиков.

При простуде нужно пить антибиотики. Вирусное заболевание, то есть простуду, невозможно вылечить антибиотиками, так как их главное действие заключается в борьбе с бактериями, а не вирусами.

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Если вы сомневаетесь в чем-то относительно своего здоровья и самочувствия, лучше посетите терапевта и выясните, что на самом деле с вами не так или так, а вы все надумали, прислушиваясь ранее к "советчикам", не имеющих отношения к официальной медицине.
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 Теги: здоровье, мифы

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Сегодня, 14:04 » Автор: Валерия Янобекова
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