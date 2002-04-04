Ученые объяснили, почему женщинам нельзя есть много сахара

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В Стэнфордском университете США было проведено глобальное исследование, продолжительность которого составила шесть лет. Ученые пытались определить, как влияет на развитие плода и дальнейшее здоровье детей после рождения, если у их мам был повышен уровень глюкозы в крови.Как оказалось, подавляющее большинство младенцев имели врожденные пороки сердца, а все потому, что еще в первые три месяца беременности их мамы налегали на сладкое и сахар в частности.Ранее было известно, что у женщин-диабетиков нередко рождаются дети с врожденными пороками сердца, но почему такой диагноз ставится ребенку у абсолютно здоровой мамы - ученым было неясно.Именно поэтому исследователями было принято решение продолжить изучение данного вопроса, в результате чего они выяснили, что увеличение глюкозы в крови у женщины в первом триместре беременности всего на 10 миллиграммов уже повышает риск порока сердца у еще не роившегося ребенка.Американские ученые после того, как завершили работу над исследованием, заявили, что при постановке беременных женщин на учет следует брать у них анализ крови на сахар.В случае высокого или хотя бы немного завышенного уровня глюкозы в крови беременной женщины нужно проводить дополнительные обследования сердца у плода, чтобы своевременно выявлять возможные патологии.Естественно, это правило касается и тех женщин, у которых еще до беременности был диагностирован сахарный диабет.В связи с тем, что ученые обнаружили опасное свойство сахара для беременных женщин, медики советуют еще в период планирования зачатия ребенка нормализовать уровень глюкозы в крови и не допускать его повышения.