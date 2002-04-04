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Раздел: Медицина  
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Ученые объяснили, почему женщинам нельзя есть много сахара

Ученые объяснили, почему женщинам нельзя есть много сахараОсобенно вредно налегать на сахар женщинам во время беременности.

В Стэнфордском университете США было проведено глобальное исследование, продолжительность которого составила шесть лет. Ученые пытались определить, как влияет на развитие плода и дальнейшее здоровье детей после рождения, если у их мам был повышен уровень глюкозы в крови.

Как оказалось, подавляющее большинство младенцев имели врожденные пороки сердца, а все потому, что еще в первые три месяца беременности их мамы налегали на сладкое и сахар в частности.

Ранее было известно, что у женщин-диабетиков нередко рождаются дети с врожденными пороками сердца, но почему такой диагноз ставится ребенку у абсолютно здоровой мамы - ученым было неясно.

Именно поэтому исследователями было принято решение продолжить изучение данного вопроса, в результате чего они выяснили, что увеличение глюкозы в крови у женщины в первом триместре беременности всего на 10 миллиграммов уже повышает риск порока сердца у еще не роившегося ребенка.

Американские ученые после того, как завершили работу над исследованием, заявили, что при постановке беременных женщин на учет следует брать у них анализ крови на сахар.

В случае высокого или хотя бы немного завышенного уровня глюкозы в крови беременной женщины нужно проводить дополнительные обследования сердца у плода, чтобы своевременно выявлять возможные патологии.

Естественно, это правило касается и тех женщин, у которых еще до беременности был диагностирован сахарный диабет.

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В связи с тем, что ученые обнаружили опасное свойство сахара для беременных женщин, медики советуют еще в период планирования зачатия ребенка нормализовать уровень глюкозы в крови и не допускать его повышения.
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 Теги: сахар, вред, женщины

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Сегодня, 16:03 » Автор: Валерия Янобекова
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