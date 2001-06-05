Ученые рассказали о негативном влиянии религии на мозг

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Учёные из Лондона провели исследование, которое показало, что утоление жажды может повысить продуктивность работы мозга на 14%. В статье говорится о том, что, если человек не может найти решить определённую проблему, то стакан воды может в этом помочь, особенно если человека мучает жажда. Специалисты из Университета