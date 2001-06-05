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Раздел: Медицина  
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Ученые рассказали о негативном влиянии религии на мозг

Ученые рассказали о негативном влиянии религии на мозг Религиозные мысли снижают активность определенных участков мозга.

Ученые из США подключили религиозных людей к аппарату МРТ-сканирования, чтобы изучить активность их мозга, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.

Также выяснилось, что религия влияет на ощущение некой высшей силы, которая появляется у религиозных людей. Для эксперимента ученые попросили участников рассказать о случаях их жизни, на которых, по их мнению, влияла некая высшая сила.

После этого участников подключили к аппарату, измеряющему деятельность мозга и сердца. Выяснилось, что при заново пережитых подобных ситуациях, у человека снижается мозговая активность.

Обычно для исследований подобного рода используют два типа условий: активное и контрольное. Первое заключается в том, что человек воспринимает произошедшие ранее события посредством чтения. Контрольное же направлено на то, чтобы вспомнить прошлое посредством визуальной или слуховой информации.

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Ученые обнаружили, что при воспоминаниях, связанных с религией, в левой теменной доли мозга снижается активность. Эта зона отвечает за эмоции лица и ощущение тела в пространстве.
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 Теги: религия, мозг

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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