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Раздел: Медицина  
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Врачи объяснили, какое освещение способствует качественному сну

Врачи объяснили, какое освещение способствует качественному сну Важный гормон мелатонин лучше всего вырабатывается в полной темноте.

В эпоху древнейших цивилизаций никакого трудового права не существовало – человек жил и трудился по биологическим законам, согласно которым наступление темного времени суток означало время отдыха и отхода ко сну, а восход солнца знаменовал собой начало нового дня, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на VitaMarg.

Ситуация не менялась столетиями и тысячелетиями и почти до начала 20-го века природа была единственным «регулировщиком» жизнедеятельности людей. Но с развитием науки и наступлением эры технологий мир стал становиться все светлее – на улицах зажглись фонари, в домах и квартирах появились целые системы искусственного освещения.

Ночь утратила темноту – круглые сутки города освещаются огнями реклам, вывесок, фонарей. Круглосуточно горит свет и в жилище человека – люди читают, смотрят телевизор, сидят у монитора компьютера. Но полезны ли эти изменения и что дала миру победа искусственного света над темнотой – попробуем разобраться вместе.

Победа над темнотой обернется поражением?

Искусственное освещение принесло в жизнь человека массу плюсов, но наряду с этими плюсами у круглосуточной иллюминации есть и минусы. И опасность этих минусов в том, что затрагивают они в основном здоровье человека. Давайте рассмотрим минусы искусственного освещения более детально.

Организм человека, сложнейший механизм, который когда-либо создавала природа. И при этом этот механизм отличается повышенной хрупкостью и уязвимостью. В теле человека постоянно происходят различные обменные и биохимические процессы, в результате которых своевременно обновляются клетки тканей, естественных покровов и органов, вырабатываются полезные гормоны. Если же хоть в одном из подобных процессов возникнет сбой — пострадает весь организм.

Человеческий организм вырабатывает множество гормонов и одним их важнейших веществ гормонального типа является мелатонин. Мелатонин – гормон «ответственный» за биологические часы организма, вещество, тормозящее процессы старения, регулирующее деятельность иммунной системы, ЖКТ, сердечно-сосудистой системы и головного мозга. Если в организме обнаружится нехватка данного гормона – последствия могут быть самыми печальными.

К чему столь подробный рассказ о мелатонине, если речь в статье начиналась о вреде искусственного освещения и перемены ритмов жизни человека? А к тому, что этот гормон способен вырабатываться шишковидной железой головного мозга исключительно в полной темноте!

Мелатонин не будет вырабатываться при наличии малейшего освещения – при свете от телевизора или монитора, при попадании уличного освещения в окна спальни. Темнота для эффективной выработки мелатонина должна быть абсолютной.

При нехватке мелатонина в организме развиваются разнообразнейшие патологии – расстройства нервной системы и психики, ускоряется старение кожи, снижается потенция. А потому отдыхать нужно в полной тишине и в полной темноте.

Как снизить негативные последствия и обеспечить полноценную выработку мелатонина?

Чтобы сохранить здоровье, нужно подойти к организации собственного ночного отдыха правильно. Выключайте в спальне телевизоры, компьютеры и ночники. Окна закрывайте плотными шторами, которые гарантировано, не пропустят уличный свет в помещение для сна. В вашей спальне должна царить идеальная темнота.

Добившись полной темноты и постоянно отдыхая в темноте, вы поможет организму не испытывать нехватки в мелатонине, а значит убережете его от различных заболеваний, в том числе и онкологического характера. Сон в темноте поможет вам сохранить молодость, чувствовать себя бодрым и полным сил.

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Берегите себя, тем более что проявить предусмотрительность и предупредить болезни гораздо проще, чем лечить.
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 Теги: сон, освещение, мелатонин

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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