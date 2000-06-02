Эти правила похудения помогут стать стройными даже ленивым

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Многие люди хотят похудеть, но не желают при этом сильно напрягаться. Тогда в ход идут жесткие диеты, которые буквально гробят здоровье и сначала помогают быстро сбросить лишние килограммы, а потом провоцируют их быстрый набор обратно.Диетологи утверждают, что для похудения необходимо изменить всего две вещи - питание и физическую активность. Но это в целом, а если углубиться в данный вопрос, то можно обнаружить еще несколько правил, помогающих худеть и оставаться здоровым человеком.1.нужно есть до 16:00, а простые, такие как фрукты и сухофрукты - до 12:00.2.в ежедневном рационе питания не должно быть меньше 25 г и больше 35 г, естественно, речь идет о полезных жирах, а не канцерогенных.3.не может быть более трех часов, иначе обмен веществ замедлится и похудение будет невозможным.4., например, мясо или рыбу, но они должны быть не очень жирными и лучше, если блюдо дополнят овощи. Если вы тренируетесь вечером, то ужинать нужно уже через 30-60 минут после занятия, а белки в данном случае помогут нарастить мышцы.5.Здесь необходимо изучить тему более тщательно. Для похудения нужно снижать суточную калорийность пищи, но не намного. Небольшой дефицит поможет эффективно сбрасывать лишние килограммы, но если создать огромный дефицит калорий, то риск сорваться с плана повышается в разы. Более того, вес может остановиться. Поэтому снижайте калории разумно - для женщин минимальное количество составляет 1200 ккал/сутки, а для мужчин - 1500 ккал/сутки.Чтобы каждый день видеть на весах хоть какой-то "минус" следует просто соблюдать вышеперечисленные правила похудения, не изнуряя себя диетами и тренировками.