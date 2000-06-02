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Раздел: Медицина  
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Медики назвали доступное средство очищения мозга

Медики назвали доступное средство очищения мозга Лук не только способен защищать организм от вредоносных микробов и вирусов

Исследование международной группы французских и японских ученых показало: обычный репчатый лук полезен тем, что способствует очищению и омоложению клеток головного мозга, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.

Позитивное действие лука на мозг научные специалисты объясняют его богатым содержанием активных серных соединений,

Лук не только способен защищать организм от вредоносных микробов и вирусов – по утверждению ученых, у человека, употребляющего в пищу репчатый лук, улучшаются интеллектуальные способности и память, об этом проинформировали «OaNews». То, что мозг начинает работать лучше после употребления лука, объясняется очищающим действием его сернистых веществ, которые активизируют процесс выведения из клеток токсинов.

Благодаря этому центральный отдел нервной системы фактически омолаживается, заявили исследователи. Микроэлементы лука могут повлиять не только на интеллектуальные способности, они способствуют и нормализации эмоционального тонуса человека.

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Ученые утверждают, что, съедая в день 150 граммов лука, человек получает половину суточной нормы витаминов А и С, пятую часть от нормы калия и кальция, которые улучшают работу сердца и являются строительным материалом для костной системы организма. Кроме этого, отдельные научные публикации говорят о том, что в луке имеются вещества, способные замедлять образование злокачественных клеток и предотвращать появление рака груди.
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 Теги: лук, мозг

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Сегодня, 02:27 » Автор: Татьяна Ларина
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Віктор  
Сегодня, 03:08

КНИГА. В ДЕТСТВЕ.
ВОТ - ХОРОШЕЕ СРЕДСТВО ОЧИЩЕНИЕ МОЗГА ОТ ОПИЛОК И ГОВНА.

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