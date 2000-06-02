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Назван самый полезный продукт для гипертоников

Назван самый полезный продукт для гипертониковЛюдям со слабыми сосудами и высоким уровнем холестерина необходимо есть фасоль.

Сотрудники Американской ассоциации диетологов заявили о том, что при повышенном артериальном давлении фасоль просто незаменима, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.

Регулярное употребление фасоли является превосходным и недорогим способом поддерживать нормальный уровень холестерина, утверждают американские специалисты. Диетологи, в частности, отметили, что ежедневное употребление 120 граммов фасоли в течение трех недель улучшает показатель холестерина в организме человека на 10%.

Кроме того, фасоль содержит мало натрия и много калия, - эта особенность еще больше повышает ценность бобового растения для людей с высоким артериальным давлением. Дополнительный плюс фасоли в том, что ее употребление эффективно защищает от нездоровых процессов скопления клеток в кишечнике. Все это благодаря тому, что в фасоли содержится много пищевых волокон, которые буквально выталкивают холестерин и желчные соли из кишечника.

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«Высокое содержание целлюлозных волокон - 20% от массы – делает употребление фасоли суперпрофилактикой задержки опорожнения кишечника и заболевания толстой кишки. Также эти волокна могут предотвращать образование злокачественных опухолей толстой и прямой кишки», - поделились данными научные специалисты.
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 Теги: фасоль, гипертония

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Сегодня, 05:59 » Автор: Татьяна Ларина
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