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Дерматологи назвали лучшие продукты для здоровья кожи
Кушайте почаще эти 7 продуктов, и с вашей кожей произойдет чудо.
Для того, чтобы насытить кожу нужными витаминами, необходимо придерживаться диеты для чистой кожи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Helthy Style.
Тыквенные семечки
Тыква полна цинка и незаменимых жирных кислот, включая омега-3, 6 и 9. Как и семена конопли, семена тыквы помогают уменьшить воспаление в организме. Попробуйте их добавлять в салаты или просто есть, немного обжарив.
Семена льна
Лен под завязку загружен кислотами омега-3, которые работают на то, чтобы на вашей коже не было покраснений, высыпаний, зуда и прочих неприятностей, которые обычно возникают с нездоровой кожей. Семена льна также являются отличным детоксикантом, особенно если их измельчить и выпить со стаканом кефира.
Редиска
Этот забавный летний овощ содержит ряд минералов и соединений, которые приносят пользу коже. Редиска полна серы, кремния и витамина С, которые работают вместе, чтобы создать светящуюся кожу, повышая уровень коллагена и стимулируя систему кровообращения.
Авокадо
Этот сливочный плод не только обеспечивает здоровую дозу витаминов, но и хорошо работает в связке с другими овощами вроде моркови или сладкого перца, обеспечивая организму огромное количество антиоксидантов, бета-каротина и прочих полезностей. Кроме того, он является хорошим источником биотина, который является причиной эластичной кожи.
Темная зелень
Темная зелень вроде базилика, кинзы и кресс-салата является чудесным природным поливитамином. В ней полно витаминов А и С, а также серы, которая играют важную роль в формировании великолепной кожи.
Дыня
Дыня, нектар, огурец и арбуз содержат большое количество влаги, что способствует здоровому увлажнению кожи. Дыня — идеальный летний продукт, который хорошо сочетается с сыром. Но будьте осторожны — в дыне достаточно много сахара.
Огурец
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Так же как и дыня, огурцы полны питательной влаги, которая вкупе с огромным количеством диоксида кремния способна создать не только идеальную кожу.
Для того, чтобы насытить кожу нужными витаминами, необходимо придерживаться диеты для чистой кожи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Helthy Style.
Тыквенные семечки
Тыква полна цинка и незаменимых жирных кислот, включая омега-3, 6 и 9. Как и семена конопли, семена тыквы помогают уменьшить воспаление в организме. Попробуйте их добавлять в салаты или просто есть, немного обжарив.
Семена льна
Лен под завязку загружен кислотами омега-3, которые работают на то, чтобы на вашей коже не было покраснений, высыпаний, зуда и прочих неприятностей, которые обычно возникают с нездоровой кожей. Семена льна также являются отличным детоксикантом, особенно если их измельчить и выпить со стаканом кефира.
Редиска
Этот забавный летний овощ содержит ряд минералов и соединений, которые приносят пользу коже. Редиска полна серы, кремния и витамина С, которые работают вместе, чтобы создать светящуюся кожу, повышая уровень коллагена и стимулируя систему кровообращения.
Авокадо
Этот сливочный плод не только обеспечивает здоровую дозу витаминов, но и хорошо работает в связке с другими овощами вроде моркови или сладкого перца, обеспечивая организму огромное количество антиоксидантов, бета-каротина и прочих полезностей. Кроме того, он является хорошим источником биотина, который является причиной эластичной кожи.
Темная зелень
Темная зелень вроде базилика, кинзы и кресс-салата является чудесным природным поливитамином. В ней полно витаминов А и С, а также серы, которая играют важную роль в формировании великолепной кожи.
Дыня
Дыня, нектар, огурец и арбуз содержат большое количество влаги, что способствует здоровому увлажнению кожи. Дыня — идеальный летний продукт, который хорошо сочетается с сыром. Но будьте осторожны — в дыне достаточно много сахара.
Огурец
Читайте также: Собачий грипп: ученые предупреждают о распространении опасного вируса
Так же как и дыня, огурцы полны питательной влаги, которая вкупе с огромным количеством диоксида кремния способна создать не только идеальную кожу.
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