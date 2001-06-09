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Дерматологи назвали лучшие продукты для здоровья кожи

Дерматологи назвали лучшие продукты для здоровья кожи Кушайте почаще эти 7 продуктов, и с вашей кожей произойдет чудо.

Для того, чтобы насытить кожу нужными витаминами, необходимо придерживаться диеты для чистой кожи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Helthy Style.

Тыквенные семечки

Тыква полна цинка и незаменимых жирных кислот, включая омега-3, 6 и 9. Как и семена конопли, семена тыквы помогают уменьшить воспаление в организме. Попробуйте их добавлять в салаты или просто есть, немного обжарив.

Семена льна

Лен под завязку загружен кислотами омега-3, которые работают на то, чтобы на вашей коже не было покраснений, высыпаний, зуда и прочих неприятностей, которые обычно возникают с нездоровой кожей. Семена льна также являются отличным детоксикантом, особенно если их измельчить и выпить со стаканом кефира.

Редиска

Этот забавный летний овощ содержит ряд минералов и соединений, которые приносят пользу коже. Редиска полна серы, кремния и витамина С, которые работают вместе, чтобы создать светящуюся кожу, повышая уровень коллагена и стимулируя систему кровообращения.

Авокадо

Этот сливочный плод не только обеспечивает здоровую дозу витаминов, но и хорошо работает в связке с другими овощами вроде моркови или сладкого перца, обеспечивая организму огромное количество антиоксидантов, бета-каротина и прочих полезностей. Кроме того, он является хорошим источником биотина, который является причиной эластичной кожи.

Темная зелень

Темная зелень вроде базилика, кинзы и кресс-салата является чудесным природным поливитамином. В ней полно витаминов А и С, а также серы, которая играют важную роль в формировании великолепной кожи.

Дыня

Дыня, нектар, огурец и арбуз содержат большое количество влаги, что способствует здоровому увлажнению кожи. Дыня — идеальный летний продукт, который хорошо сочетается с сыром. Но будьте осторожны — в дыне достаточно много сахара.

Огурец

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Так же как и дыня, огурцы полны питательной влаги, которая вкупе с огромным количеством диоксида кремния способна создать не только идеальную кожу.
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 Теги: кожа, продукты

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Сегодня, 08:51 » Автор: Евгений Шевченко
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