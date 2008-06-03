Выявлена необычная причина смертельных патологий сосудов

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Чем больше человек ощущает, что он одинок, тем меньше лет он проживёт, особенно это касается пожилых бабушек и дедушек. Учёные из Калифорнийского университета считают, что, предупредив одиночество, можно спасти много жизней. Риск умереть раннее, чем положено, увеличивается на 10% и больше, если человек воистину одинок и