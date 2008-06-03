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Раздел: Медицина  
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Выявлена необычная причина смертельных патологий сосудов

Выявлена необычная причина смертельных патологий сосудовЛюди без родственников, семьи и близких часто умирают на несколько лет раньше своих сверстников.

Группа датских ученых-кардиологов из Университета Копенгагена пришла к заключению о том, что вероятность ранней смерти от проблем с сосудами для людей увеличивается вдвое, если они ведут одиночное существование. Результаты своего исследования они представили на конгрессе EuroHeartCare 2018 в Дублине.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.

Многие эксперты считают, что одиночество в плане риска возникновения таких недугов как коронарная болезнь сердца и инсульт даже более опасно в своем воздействии, чем ожирение. Датские исследователи прибавили к этому вывод, что одиночество также может повышать вероятность возникновения других сердечных нарушений – например, ишемии, мерцательной аритмии.

Предварительные исследования, кстати, тоже демонстрировали, что одиночество может быть фактором преждевременной смерти. Данные свидетельствовали: люди без родственников, семьи и близких часто умирают на несколько лет раньше своих сверстников, делящих свою жизнь с кем-то другим.

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«Одиночество одновременно и негативно влияет на здоровье само по себе, и приводит к тому, что пожилые и больные люди забывают принимать свои лекарства. В среднем оно повышает вероятность преждевременной смерти для женщин, и для мужчин в два раза», - высказались в этот раз ученые из Копенгагенского университета.
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 Теги: сосуды, патологии

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Сегодня, 20:16 » Автор: Едгар Букмирза
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