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Раздел: Медицина  
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Названы самые распространенные летние болезни

Названы самые распространенные летние болезниОбязательно носите головной убор!

Наше лето слишком короткое и непредсказуемое, чтобы тратить драгоценные теплые дни на болезнь. Между тем, существуют заболевания, которые чаще всего атакуют нас именно летом, несмотря на тепло, солнце, свежие фрукты и овощи… А может быть, как раз «благодаря» им? Мы составили список самых распространенных летних недугов – чтобы вы смогли вовремя принять меры и не потратить зря ни одного из прекрасных теплых солнечных дней наступившего лета.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ДОМАШНИЙ ОЧАГ.

Мигрени и головные боли

Если у вас есть предрасположенность к мигреням, лето для вас – сезон повышенной опасности. В жаркую погоду или после длительного пребывания на солнце организм теряет много влаги – а обезвоженность уже провоцирует развитие мигрени. Чтобы снизить риск, следите за водным балансом своего организм, выпивайте в день не меньше 8 стаканов воды.

Потница

Мелкая красная сыпь, которая появляется на коже из-за чрезмерного воздействия тепла и влаги. Также она появляется из-за засорения потовых желез, так что не забывайте в жаркую погоду принимать ванну и душ. Если же потница уже образовалась, присыпайте пораженные места тальком, детской присыпкой или кукурузной мукой. К врачу стоит обратиться, если симптомы не проходят в течение двух недель.

Конъюнктивит

Конъюнктивит – воспаление тонкой оболочки глазного яблока и внутреннего века. Воспаление чаще всего вызвано вирусной, бактериальной инфекцией или аллергией, летом дополнительным фактором риска может стать песок и пыль, а также теплая погода, которая стимулирует размножение бактерий. Правила профилактики довольно просты: чаще мыть руки, не прикасаться к глазам грузными руками или платком, по возможности не пользоваться средствами макияжа (особенно в жаркую погоду), отдавать предпочтение очкам, а не линзамЕсли же воспаление все-таки произошло, надо обратиться к врачу. Если это по каким-либо причинам невозможно, временно облегчить симптомы можно с помощью компрессов из настойки календулы, а также промываний розовой водой.

Фарингит и болезни горла

Летом болезни горла диагностируются почти вдвое чаще, чем зимой или осенью. Во-первых, в жаркую погоду легко соблазниться мороженым или стаканом холодной воды, во-вторых, в теплую пору активнее размножаются бактерии, наконец, в-третьих, нередки случаи заражения инфекционными ангинами через водоем Если вы сами почувствовали симптомы, обратитесь к врачу и строго соблюдайте его рекомендации. Если же фарингитом переболел кто-то из ваших близких, в течение нескольких дней регулярно полощите горло антибактериальными настойками.

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Наружный отит

Еще одно распространенное летнее заболевание – наружный отит или инфекция среднего уха. Пик этого заболевания приходится на первые дни открытия купального сезона – одной из главных причин отита является долгое нахождение в холодной воде Чтобы предотвратить развитие отита, после любого контакта с водой тщательно протирайте уши ватной палочкой, а после плавания нанесите в каждое ухо по 2 капли смеси 50 % спирта и 50%-ного уксуса – это поможет высушить слуховой проход и предотвратить инфекцию.
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 Теги: болезни, лето

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Вчера, 23:34 » Автор: Едгар Букмирза
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