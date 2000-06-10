Названы самые распространенные летние болезни

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Лето – пора контрастов, это время отдыха, но стоит помнить и том, что оно может грозить нашему здоровью. Приведем три главные опасности, которые подстерегают нас в эту жаркую пору года. Отравление. Готовить еду и употреблять ее в горячем виде – совсем не то, что хочется летом. Но даже самые свежие продуктом нужно употреблять