Раздел: Медицина
Найден неожиданный способ определить дату рождения ребенка
Исследований было два.
Анализ крови матери предскажет дату появления новорожденного на свет. К такому выводу пришла группа международных исследователей в ходе экспериментов по изучению РНК матери. Точность такого прогноза сравнима с данными УЗИ.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на proman.com.ua.
В первом приняла участие 31 беременную женщину, а для выделенной закономерности послужили образцы крови 21 из них. Специалисты разработали статистическую модель, в которую включили девять транскриптов РНК из иммунной системы матери, печени плода и плаценты. На основе этой модели они оценили период родов оставшихся десяти матерей. Точность прогноза с разбросом в две недели составила 45 процентов. В аналогичной ситуации точность УЗИ равна 48 процентам.
Читайте также: Британцы придумали неожиданный способ борьбы с дорожными ямами
Второй опыт посвящен недоношенным детям. Ученые выделили семь фрагментов материнской РНК, которые, по их мнению, говорят о ранней рождаемости. Эти данные позволили предсказать преждевременные роды у шести из восьми женщин (точность — 75 процентов). В то же время, согласно прогнозам, 25 из 26 беременных родили в срок.
Анализ крови матери предскажет дату появления новорожденного на свет. К такому выводу пришла группа международных исследователей в ходе экспериментов по изучению РНК матери. Точность такого прогноза сравнима с данными УЗИ.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на proman.com.ua.
В первом приняла участие 31 беременную женщину, а для выделенной закономерности послужили образцы крови 21 из них. Специалисты разработали статистическую модель, в которую включили девять транскриптов РНК из иммунной системы матери, печени плода и плаценты. На основе этой модели они оценили период родов оставшихся десяти матерей. Точность прогноза с разбросом в две недели составила 45 процентов. В аналогичной ситуации точность УЗИ равна 48 процентам.
Читайте также: Британцы придумали неожиданный способ борьбы с дорожными ямами
Второй опыт посвящен недоношенным детям. Ученые выделили семь фрагментов материнской РНК, которые, по их мнению, говорят о ранней рождаемости. Эти данные позволили предсказать преждевременные роды у шести из восьми женщин (точность — 75 процентов). В то же время, согласно прогнозам, 25 из 26 беременных родили в срок.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1455
0
Оставьте свой комментарий