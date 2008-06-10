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Раздел: Медицина  
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Найден неожиданный способ определить дату рождения ребенка

Найден неожиданный способ определить дату рождения ребенкаИсследований было два.

Анализ крови матери предскажет дату появления новорожденного на свет. К такому выводу пришла группа международных исследователей в ходе экспериментов по изучению РНК матери. Точность такого прогноза сравнима с данными УЗИ.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на proman.com.ua.

В первом приняла участие 31 беременную женщину, а для выделенной закономерности послужили образцы крови 21 из них. Специалисты разработали статистическую модель, в которую включили девять транскриптов РНК из иммунной системы матери, печени плода и плаценты. На основе этой модели они оценили период родов оставшихся десяти матерей. Точность прогноза с разбросом в две недели составила 45 процентов. В аналогичной ситуации точность УЗИ равна 48 процентам.

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Второй опыт посвящен недоношенным детям. Ученые выделили семь фрагментов материнской РНК, которые, по их мнению, говорят о ранней рождаемости. Эти данные позволили предсказать преждевременные роды у шести из восьми женщин (точность — 75 процентов). В то же время, согласно прогнозам, 25 из 26 беременных родили в срок.
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 Теги: беременность, рождение

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Сегодня, 20:54 » Автор: Едгар Букмирза
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