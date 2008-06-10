Найден неожиданный способ определить дату рождения ребенка

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Учёные из университета Северной Каролины, который находится в США, провели исследование, которое показало, что беременность может длиться 10 месяцев, а не 9, как это принято сейчас. В ходе исследование были обследованы 125 беременных женщин. Результаты показали, что только 5% женщин рожают в 40-недельный срок со дня зачатия. У