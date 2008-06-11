Раздел: Медицина
Эти домашние средства помогут справиться с целлюлитом
Оказывается, разгладить кожу на бедрах и ягодицах можно и без дорогостоящих услуг косметолога.
В летний период, когда женщинам нужно надевать купальники и выставлять напоказ свои тела, возникает самая распространенная проблема - целлюлит, который невозможно скрыть никаким методом.
Загорать в длинном сарафане - не вариант, а потому перед поездкой на море представительницы прекрасного пола готовы делать что угодно, лишь бы избавиться от целлюлита или хотя бы сделать его менее заметным.
Как полностью убрать целлюлит?
Существует всего три фактора, делающих кожу дряблой и похожей на "апельсиновую корку", это - неправильное питание, сидячий образ жизни и отсутствие ухода за кожей.
Получается, что самыми эффективными методами устранения целлюлита являются:
- сбалансированное питание, обогащенное витаминами, антиоксидантами и Омега-3 жирными кислотами;
- регулярные физические упражнения;
- самомассаж, увлажнение и питание кожи натуральной косметикой, например, растительными и эфирными маслами.
Что делать, чтобы избавиться от целлюлита в кротчайшие сроки?
- контрастный душ ускоряет кровообращение и способствует разглаживанию кожи;
- кофе-скраб эффективно очищает кожу и способствует ее увлажнению;
- оливковое и кокосовое масло питают кожу, а также улучшают ее внешний вид;
- самомассаж специальной щеткой позволяет за несколько процедур увидеть первый результат - кожа станет более упругой и гладкой;
- можно массировать тело морской солью, которая тоже способна устранить "апельсиновую" корку;
- силовые упражнения на мышцы ног и ягодиц, а также средиземноморская диета всего за пару недель сотворят чудеса - уменьшатся объемы тела, кожа станет ровной и подтянутой;
- одна таблетка "мумие", разбавленная в чайной ложке детского крема, помогает избавиться от крупных и синих/фиолетовых растяжек, делая их практически незаметными.
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Попробуйте на себе один из предложенных методов, подключите ко всему этому ЗОЖ и вскоре вы заметите, что ваша кожа стала более гладкой.
В летний период, когда женщинам нужно надевать купальники и выставлять напоказ свои тела, возникает самая распространенная проблема - целлюлит, который невозможно скрыть никаким методом.
Загорать в длинном сарафане - не вариант, а потому перед поездкой на море представительницы прекрасного пола готовы делать что угодно, лишь бы избавиться от целлюлита или хотя бы сделать его менее заметным.
Как полностью убрать целлюлит?
Существует всего три фактора, делающих кожу дряблой и похожей на "апельсиновую корку", это - неправильное питание, сидячий образ жизни и отсутствие ухода за кожей.
Получается, что самыми эффективными методами устранения целлюлита являются:
- сбалансированное питание, обогащенное витаминами, антиоксидантами и Омега-3 жирными кислотами;
- регулярные физические упражнения;
- самомассаж, увлажнение и питание кожи натуральной косметикой, например, растительными и эфирными маслами.
Что делать, чтобы избавиться от целлюлита в кротчайшие сроки?
- контрастный душ ускоряет кровообращение и способствует разглаживанию кожи;
- кофе-скраб эффективно очищает кожу и способствует ее увлажнению;
- оливковое и кокосовое масло питают кожу, а также улучшают ее внешний вид;
- самомассаж специальной щеткой позволяет за несколько процедур увидеть первый результат - кожа станет более упругой и гладкой;
- можно массировать тело морской солью, которая тоже способна устранить "апельсиновую" корку;
- силовые упражнения на мышцы ног и ягодиц, а также средиземноморская диета всего за пару недель сотворят чудеса - уменьшатся объемы тела, кожа станет ровной и подтянутой;
- одна таблетка "мумие", разбавленная в чайной ложке детского крема, помогает избавиться от крупных и синих/фиолетовых растяжек, делая их практически незаметными.
Читайте также: Эти лечебные растения понижают уровень вредного холестерина
Попробуйте на себе один из предложенных методов, подключите ко всему этому ЗОЖ и вскоре вы заметите, что ваша кожа стала более гладкой.
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