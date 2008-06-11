Эти домашние средства помогут справиться с целлюлитом

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

В летний период, когда женщинам нужно надевать купальники и выставлять напоказ свои тела, возникает самая распространенная проблема - целлюлит, который невозможно скрыть никаким методом.Загорать в длинном сарафане - не вариант, а потому перед поездкой на море представительницы прекрасного пола готовы делать что угодно, лишь бы избавиться от целлюлита или хотя бы сделать его менее заметным.Существует всего три фактора, делающих кожу дряблой и похожей на "апельсиновую корку", это - неправильное питание, сидячий образ жизни и отсутствие ухода за кожей.Получается, что самыми эффективными методами устранения целлюлита являются:- сбалансированное питание, обогащенное витаминами, антиоксидантами и Омега-3 жирными кислотами;- регулярные физические упражнения;- самомассаж, увлажнение и питание кожи натуральной косметикой, например, растительными и эфирными маслами.- контрастный душ ускоряет кровообращение и способствует разглаживанию кожи;- кофе-скраб эффективно очищает кожу и способствует ее увлажнению;- оливковое и кокосовое масло питают кожу, а также улучшают ее внешний вид;- самомассаж специальной щеткой позволяет за несколько процедур увидеть первый результат - кожа станет более упругой и гладкой;- можно массировать тело морской солью, которая тоже способна устранить "апельсиновую" корку;- силовые упражнения на мышцы ног и ягодиц, а также средиземноморская диета всего за пару недель сотворят чудеса - уменьшатся объемы тела, кожа станет ровной и подтянутой;- одна таблетка "мумие", разбавленная в чайной ложке детского крема, помогает избавиться от крупных и синих/фиолетовых растяжек, делая их практически незаметными.Попробуйте на себе один из предложенных методов, подключите ко всему этому ЗОЖ и вскоре вы заметите, что ваша кожа стала более гладкой.