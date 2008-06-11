Долгожители раскрыли главные секреты "вечной" молодости

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Долгие годы все верили в то, что людям без вредных привычек отведено жить не менее ста лет, но по статистике мы видим, что среди долгожителей очень много людей, которые всю свою жизнь курили и могли пропустить рюмочку, при этом они не страдали от серьезных заболеваний.Чтобы сохранить свою молодость, люди идут на крайние меры, например, ложась под нож пластического хирурга. Другие - судорожно наносят омолаживающие маски на свои лица, дабы устранить первые морщины. А одного 100%-го рецепта молодости никто так и не изобрел.1. Ощущать себя молодым. Это непросто, хотя, некоторые люди с удовольствием проводят время в детских парках развлечений и, заметьте, они гораздо моложе выглядят, чем являются на самом деле. Отрывайтесь по полной и разрешите себе заниматься тем, чем хочется. Прыгать на батуте? Кататься на качелях/каруселях/ аттракционах? Да, пожалуйста! Лишь бы вам было весело и хорошо.2. Поддерживать вес в норме и питаться здорово. Это очень важное правило, которое помогает остановить естественные процессы старения в организме человека.3. Больше двигаться. Всем известно, что спорт - это сила. Чтобы сердце билось как можно дольше, его мышцу нужно каждый день тренировать, а для этого предназначены пешие прогулки, скандинавская ходьба, бег, плавание, кардио-тренировки и так далее.4. Совершенствоваться и развиваться. Кто сказал, что после 40-50 лет человеку уже не стоит ни чему учиться? Наоборот, это полезно будет для тех, кто хочет идти в ногу со временем и стареть, не теряя способности здраво мыслить.5. Полноценно отдыхать. Работа никуда от вас не убежит. Многие всю жизнь "вкалывают" на своей работе, проводят там большую половину своей жизни, а после выхода на пенсию понимают, что зря напрягались. Лучше отточить навыки и выполнять рабочие задачи в срок, чтобы оставалось время на себя и свою семью. Сон 7-9 часов за ночь тоже никто не отменял и, можно сказать, это одно из главнейших условий для тех, кто хочет стать долгожителем.Как утверждают долгожители, важно не то, сколько ты проживешь, а то, какой будет твоя жизнь. Редко кому удается дожить до глубокой старости и при этом оставаться активным и здравомыслящим человеком, но, как оказалось, это возможно, нужно просто изменить свой образ жизни и включить в него полезные привычки долгожителей.