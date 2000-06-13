» » Стоматологи предупреждают: эти овощи портят зубы
Раздел: Медицина  
0

Стоматологи предупреждают: эти овощи портят зубы

Стоматологи предупреждают: эти овощи портят зубы Содержимые в них кислоты разрушают зубную эмаль.

Доктора также сообщили, что для здоровья зубов вредны кабачки, болгарский перец, патиссоны и щавель, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.

Группа стоматологов из Европы составила список овощей, которые разрушают зубы. Наиболее опасными из них признаны цуккини и спаржа.

Доктора также сообщили, что для здоровья зубов вредны кабачки, болгарский перец, патиссоны и щавель. В перечисленных дарах природы наиболее высокое содержание органических кислот, которые со временем разъедают зубную эмаль и приводят к разрушению всего зубного скелета.

Поскольку упомянутые овощи очень сложно не есть, особенно тем, кто следит за правильным питанием, рекомендуется после еды полоскать рот или чистить зубы.

Читайте также: Шведские врачи рассказали, как сердце страдает от шума

Также специалисты советуют употреблять в пищу побольше яблок, поскольку яблочная кислота, входящая в их состав, наоборот, делает эмаль крепче и благоприятно сказывается на здоровье ротовой полости.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: овощи, зубы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
     359
     0

Похожие новости по теме

Стало известно, какие овощи разрушают зубную эмаль Стало известно, какие овощи разрушают зубную эмаль

В этих овощах содержатся вещества, негативно влияющие на зубы.

Названы овощи, которые разрушают зубы Названы овощи, которые разрушают зубы

На заметку.

Какие овощи разрушают зубы Какие овощи разрушают зубы

Доктора также сообщили, что для здоровья зубов вредны кабачки, болгарский перец, патиссоны и щавель.

Медики назвали овощи, способные разрушать зубы Медики назвали овощи, способные разрушать зубы

Доктора также сообщили, что для здоровья зубов вредны кабачки, болгарский перец, патиссоны и щавель

Эти овощи плохо влияют на зубную эмаль Эти овощи плохо влияют на зубную эмаль

Они разъедают зубную эмаль.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх