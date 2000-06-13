Стоматологи предупреждают: эти овощи портят зубы

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Какие овощи разрушают зубы Доктора также сообщили, что для здоровья зубов вредны кабачки, болгарский перец, патиссоны и щавель.