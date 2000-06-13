Раздел: Медицина
Стоматологи предупреждают: эти овощи портят зубы
Содержимые в них кислоты разрушают зубную эмаль.
Доктора также сообщили, что для здоровья зубов вредны кабачки, болгарский перец, патиссоны и щавель, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Группа стоматологов из Европы составила список овощей, которые разрушают зубы. Наиболее опасными из них признаны цуккини и спаржа.
Доктора также сообщили, что для здоровья зубов вредны кабачки, болгарский перец, патиссоны и щавель. В перечисленных дарах природы наиболее высокое содержание органических кислот, которые со временем разъедают зубную эмаль и приводят к разрушению всего зубного скелета.
Поскольку упомянутые овощи очень сложно не есть, особенно тем, кто следит за правильным питанием, рекомендуется после еды полоскать рот или чистить зубы.
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Также специалисты советуют употреблять в пищу побольше яблок, поскольку яблочная кислота, входящая в их состав, наоборот, делает эмаль крепче и благоприятно сказывается на здоровье ротовой полости.
Доктора также сообщили, что для здоровья зубов вредны кабачки, болгарский перец, патиссоны и щавель, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Группа стоматологов из Европы составила список овощей, которые разрушают зубы. Наиболее опасными из них признаны цуккини и спаржа.
Доктора также сообщили, что для здоровья зубов вредны кабачки, болгарский перец, патиссоны и щавель. В перечисленных дарах природы наиболее высокое содержание органических кислот, которые со временем разъедают зубную эмаль и приводят к разрушению всего зубного скелета.
Поскольку упомянутые овощи очень сложно не есть, особенно тем, кто следит за правильным питанием, рекомендуется после еды полоскать рот или чистить зубы.
Читайте также: Шведские врачи рассказали, как сердце страдает от шума
Также специалисты советуют употреблять в пищу побольше яблок, поскольку яблочная кислота, входящая в их состав, наоборот, делает эмаль крепче и благоприятно сказывается на здоровье ротовой полости.
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