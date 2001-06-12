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Раздел: Медицина  
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Этим людям лучше воздержаться от свежих помидоров

Этим людям лучше воздержаться от свежих помидоровПри некоторых заболеваниях томаты могут нанести еще больший ущерб здоровью.

Всем известно, что помидоры содержат антиоксидант ликопин, который невероятно полезен для кожи и здоровья в целом. Помимо этого вещества в томатах есть множество других ценных микро- и макроэлементов.

Но, как оказалось, употреблять помидоры разрешено далеко не всем. Врачи рекомендуют воздерживаться от этого овоща людям:

С заболеваниями суставов. Немногим известно, что щавелевая кислота, содержащаяся в помидорах, негативно воздействует на суставы, вызывая неприятные симптомы и ухудшая самочувствие в случае, если имеются хронические заболевания в этой области.

Аллергикам. Красные помидоры и другие яркие овощи, фрукты, ягоды могут вызывать серьезную аллергическую реакцию, потому аллергикам лучше вообще их не есть.

При желчнокаменной болезни. Все дело в том, что томаты обладают мощным желчегонным эффектом, что может спровоцировать выведение камней из желчного пузыря, а это чревато сильными болями и срочной операцией.

Тем, у кого есть нарушения в работе почек. Кислоты, содержащиеся в томатах, нарушают водно-солевой баланс, из-за чего могут обостриться заболевания почек и органов мочеполовой системы. Также, чрезмерное употребление помидоров может привести к образованию камней в почках, но только в том случае, если организм человека предрасположен к мочекаменной болезни.

Больным панкреатитом и другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Особенно в период обострения хронических болезней желудка, двенадцатиперстной кишки и кишечника следует отказаться от помидоров, так как они еще больше повышают кислотность желудочного сока, что может вызвать острые боли.

Сердечникам и людям с заболеваниями сосудистой системы нельзя есть консервированные и маринованные помидоры, а вот в свежем виде они, наоборот очень полезны.

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К слову, ранее в одном из исследований ученые обнаружили взаимосвязь между включением в рацион помидоров и усилением никотиновой зависимости. Тогда эксперты пришли к выводу, что курильщикам лучше не налегать на томаты, но всеобщего признания эта рекомендация так и не обрела.
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 Теги: помидор, вред

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Сегодня, 15:09 » Автор: Валерия Янобекова
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