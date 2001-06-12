Этим людям лучше воздержаться от свежих помидоров

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Всем известно, что помидоры содержат антиоксидант ликопин, который невероятно полезен для кожи и здоровья в целом. Помимо этого вещества в томатах есть множество других ценных микро- и макроэлементов.Но, как оказалось, употреблять помидоры разрешено далеко не всем. Врачи рекомендуют воздерживаться от этого овоща людям:Немногим известно, что щавелевая кислота, содержащаяся в помидорах, негативно воздействует на суставы, вызывая неприятные симптомы и ухудшая самочувствие в случае, если имеются хронические заболевания в этой области.Красные помидоры и другие яркие овощи, фрукты, ягоды могут вызывать серьезную аллергическую реакцию, потому аллергикам лучше вообще их не есть.Все дело в том, что томаты обладают мощным желчегонным эффектом, что может спровоцировать выведение камней из желчного пузыря, а это чревато сильными болями и срочной операцией.Кислоты, содержащиеся в томатах, нарушают водно-солевой баланс, из-за чего могут обостриться заболевания почек и органов мочеполовой системы. Также, чрезмерное употребление помидоров может привести к образованию камней в почках, но только в том случае, если организм человека предрасположен к мочекаменной болезни.Особенно в период обострения хронических болезней желудка, двенадцатиперстной кишки и кишечника следует отказаться от помидоров, так как они еще больше повышают кислотность желудочного сока, что может вызвать острые боли.нельзя есть консервированные и маринованные помидоры, а вот в свежем виде они, наоборот очень полезны.К слову, ранее в одном из исследований ученые обнаружили взаимосвязь между включением в рацион помидоров и усилением никотиновой зависимости. Тогда эксперты пришли к выводу, что курильщикам лучше не налегать на томаты, но всеобщего признания эта рекомендация так и не обрела.