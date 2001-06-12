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Медики рассказали, из-за чего возникает тромб в сосудах
Сгусток крови может возникнуть при двух условиях.
Сосудистый хирург Владимир Смовженко назвал три условия, при которых может возникнуть кровяной сгусток в сосудах.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Для этого необходимо совпадение трех признаков, которые называются триадой Вихрова (теория возникновения тромба).
Тромб возникает при снижении скорости кровотока в вене, нарушении текучести крови, которая становится гуще, и повреждении внутренней стенки венозного сосуда.
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Тромб опасен тем, что он может оторваться и закупорить легочную артерию – тромбоэмболия. Из-за этого человек может погибнуть. Если мелкие тромбы отрываются и попадают в легочную артерию. Вследствие этого заявляются одышка, боль в груди.
Сосудистый хирург Владимир Смовженко назвал три условия, при которых может возникнуть кровяной сгусток в сосудах.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Для этого необходимо совпадение трех признаков, которые называются триадой Вихрова (теория возникновения тромба).
Тромб возникает при снижении скорости кровотока в вене, нарушении текучести крови, которая становится гуще, и повреждении внутренней стенки венозного сосуда.
Читайте также: Медики рассказали о пользе сахара
Тромб опасен тем, что он может оторваться и закупорить легочную артерию – тромбоэмболия. Из-за этого человек может погибнуть. Если мелкие тромбы отрываются и попадают в легочную артерию. Вследствие этого заявляются одышка, боль в груди.
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