» » Медики рассказали, из-за чего возникает тромб в сосудах
Раздел: Медицина  
0

Медики рассказали, из-за чего возникает тромб в сосудах

Медики рассказали, из-за чего возникает тромб в сосудахСгусток крови может возникнуть при двух условиях.

Сосудистый хирург Владимир Смовженко назвал три условия, при которых может возникнуть кровяной сгусток в сосудах.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Для этого необходимо совпадение трех признаков, которые называются триадой Вихрова (теория возникновения тромба).

Тромб возникает при снижении скорости кровотока в вене, нарушении текучести крови, которая становится гуще, и повреждении внутренней стенки венозного сосуда.

Читайте также: Медики рассказали о пользе сахара

Тромб опасен тем, что он может оторваться и закупорить легочную артерию – тромбоэмболия. Из-за этого человек может погибнуть. Если мелкие тромбы отрываются и попадают в легочную артерию. Вследствие этого заявляются одышка, боль в груди.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: тромб, Медики

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:22 » Автор: Едгар Букмирза
     236
     0

Похожие новости по теме

Врачи напомнили, к каким последствиям могут привести тромбы Врачи напомнили, к каким последствиям могут привести тромбы

Оборвавшийся тромб нередко становится причиной внезапной смерти человека.

Врачи рассказали, как предупредить появление тромбов Врачи рассказали, как предупредить появление тромбов

Медики рассказали, на что стоит обращать внимание.

Названы основные причины возникновения тромбов в сосудах Названы основные причины возникновения тромбов в сосудах

Образование тромбов в человеческом организме происходит постоянно.

Какими последствиями может обернуться атеросклероз сосудов Какими последствиями может обернуться атеросклероз сосудов

К чему может привести атеросклероз сосудов и как этого избежать.

Аспирин снижает риск появления тромбов в сосудах - медики Аспирин снижает риск появления тромбов в сосудах - медики

Вероятность появления новых тромбов уменьшается на 42%.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх