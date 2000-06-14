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Раздел: Медицина  
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Врачи рассказали, чем лучше всего закусывать алкоголь

Врачи рассказали, чем лучше всего закусывать алкоголь Также названы продукты, которые не стоит сочетать со спиртным.

Если неправильно закусывать алкогольные напитки во время застолья, то это может привести к опасному нарушению в организме. Эксперты рассказали, каким должно быть питание в момент выпивки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.

Закусывая алкоголь неподходящими продуктами, можно спровоцировать состояние гипогликемии, при которой происходит резкое падение глюкозы в крови, что делает невозможным нормальное функционирование клеток, в том числе клеток мозга.

«Если вы надумали пить, то обязательно стоит запастись той пищей, которая хорошо выводит алкоголь из организма», — объяснили эксперты, как можно избежать опасного нарушения.

По их словам, никогда не нужно сочетать алкоголь с сахаросодержащими продуктами – шоколадом, конфетами. Это может привести к резкому росту сахара в крови и вызвать в ответ повышенную выработку инсулина, что и чревато в итоге развитием гипогликемии.

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Алкогольные напитки лучше всего закусывать такими продуктами, как отварной картофель, легкий салат с овощами, нежирное мясо птицы, дали совет специалисты.
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 Теги: алкоголь, закуски

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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