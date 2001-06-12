Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Эти вещи помогут не потерять сознание на сильной жаре

Эти вещи помогут не потерять сознание на сильной жаре

Похожие новости по теме

Как помочь малышу «справиться» с жарой Каждый родитель должен знать, как помочь своему ребенку в жару, чтобы он хорошо себя чувствовал.