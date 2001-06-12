Правила употребления воды в жару, о которых полезно знать

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При высоких температурах воздуха человек начинает сильнее потеть, а это значит, что его организм стремительно теряет жидкость и если не пополнять ее запасы своевременно, то может развиться обезвоживание.Стоит учитывать тот факт, что в жаркую погоду организм теряет жидкость с потом. Плюс ко всему, вода выходит из организма вместе с мочой. В связи с этим, уровень воды все время колеблется и человеку нужно заботиться о том, чтобы он сильно не снижался.Уже при снижении количества воды в организме на 2-3% появляются неприятные симптомы, выбивающие человека из колеи. Это могут быть - рвота, тошнота, головная боль, головокружение, упадок сил, сонливость и так далее.Дефицит жидкости в организме может привести к ухудшению работы щитовидной железы, сердечно-сосудистой системы, почек и желчного пузыря, а также других органов и систем.Поэтому медики советуют, несмотря ни на что, стараться соблюдать питьевой режим, а особенно в летнюю жару.- с собой на улицу нужно брать бутылку с прохладной водой 0,5-1 л;- каждые 15-20 выпивать несколько глотков воды;- вода пьется за полчаса до еды и через 1-1,5 часа после нее;- на 1 кг веса человека необходимо потреблять 30 мл воды, а в жару не менее 40 мл.В то же время нельзя слишком увлекаться водой, так как это может привести к другим проблемам со здоровьем. Многие люди допускают серьезную ошибку, когда начинают пить по 3 и более литра воды в день, употребляя дополнительно пищу, в которой тоже есть вода. Таким образом, образуется переизбыток жидкости в организме и помимо частого мочеиспускания появятся отеки, но самое опасное для здоровья - это нагрузка на почки.Прислушайтесь к советам врачей и пейте воду во благо своему здоровью.