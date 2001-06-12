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Диетологи назвали шесть самых полезных заменителей сладостей
Сладости могут быть и полезными.
Для того чтобы не нарушать принципы здорового питания, сладости надо заменять полезными продуктами, передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.
Медики соглашаются с мнением, что иногда организм требует сладкого.
Итак, самым главным заменителем сахара считается мед. Напомним, что он является натуральным и чрезвычайно полезным продуктом.
Мед поможет сохранить молодость, наладить нормальное пищеварение, даст заряд бодрости.
Единственное условие – добавлять мед не в горячую, а теплую жидкость.
Конфеты и булочки можно смело заменить бабушкиными вареньями и джемами. В них нет никаких искусственных добавок, а если в варенье будет низкое содержание сахара, то для здоровья оно будет попросту бесценным.
Варенье с джемами можно, как и мед, употреблять с чаем. Как вариант – добавлять их в творог и домашние йогурты.
Отличными заменителями сладостей медики называют фрукты. Тут же отметим, что финики, изюм, курага, то есть сухофрукты, полезно употреблять как перекусы. Напомним, что сухофрукты, содержащие много минеральных веществ, улучшат состояние кожи.
К полезным десертам относится зефир, содержащий пектин. Он оказывает положительное влияние на состояние волос и ногтей.
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Кроме того, полезно и сливочное мороженое, в котором имеется белок. Норма – не более 70 грамм.
И напоследок отметим, что употреблять сладкое следует в первой половине дня. И помните о количестве: если, к примеру, речь идет о зефире, то надо съесть одну штуку, а не килограмм.
Для того чтобы не нарушать принципы здорового питания, сладости надо заменять полезными продуктами, передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.
Медики соглашаются с мнением, что иногда организм требует сладкого.
Итак, самым главным заменителем сахара считается мед. Напомним, что он является натуральным и чрезвычайно полезным продуктом.
Мед поможет сохранить молодость, наладить нормальное пищеварение, даст заряд бодрости.
Единственное условие – добавлять мед не в горячую, а теплую жидкость.
Конфеты и булочки можно смело заменить бабушкиными вареньями и джемами. В них нет никаких искусственных добавок, а если в варенье будет низкое содержание сахара, то для здоровья оно будет попросту бесценным.
Варенье с джемами можно, как и мед, употреблять с чаем. Как вариант – добавлять их в творог и домашние йогурты.
Отличными заменителями сладостей медики называют фрукты. Тут же отметим, что финики, изюм, курага, то есть сухофрукты, полезно употреблять как перекусы. Напомним, что сухофрукты, содержащие много минеральных веществ, улучшат состояние кожи.
К полезным десертам относится зефир, содержащий пектин. Он оказывает положительное влияние на состояние волос и ногтей.
Читайте также: Диетологи рассказали о полезных свойствах яблок
Кроме того, полезно и сливочное мороженое, в котором имеется белок. Норма – не более 70 грамм.
И напоследок отметим, что употреблять сладкое следует в первой половине дня. И помните о количестве: если, к примеру, речь идет о зефире, то надо съесть одну штуку, а не килограмм.
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