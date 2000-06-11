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Раздел: Медицина  
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Медики рассказали, может ли смартфон лишить вас зрения

Медики рассказали, может ли смартфон лишить вас зренияБыли отмечены случаи временной слепоты.

Наличие зависимости от гаджетов у современного поколения людей может нанести их зрению непоправимый вред, особенно, если они проводят со смартфоном слишком много времени по ночам.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ANEWS.

В Британии были отмечены случаи временной слепоты у двух женщин, которые оставляли жалобы на схожие симптомы.

Медики связали временную слепоту, возникающую у этих женщин, с чрезмерной увлеченностью смартфонами.

Как оказалось, длительное пользование таких девайсов в лежачем положении может привести к проблемам непосредственно со зрением.

Британские ученые, между тем, организовали подробное исследование временной слепоты в обоих случаях.Первой жертвой технологий стала 22-летняя девушка, которая жаловалась, что в темную пору суток перестает видеть правым глазом, по причине чего страдает дважды в неделю. Это продолжалось на протяжении года, и только тогда она решилась посетить врача.

Медик не смог обнаружить причину данного недуга, поскольку кровеносные сосуды были в норме, а также тесты не выявили никаких проблем. Чтобы найти истоки временной слепоты, пациентка прошла обследование сердца, но его результаты оказались благоприятными.

Второй пациенткой со схожими симптомами являлась 40-летней дама. В течение шести месяцев она лишалась способность видеть одним глазом, когда просыпалась. Спустя 15 минут зрение приходило в норму, но на следующее утро ситуация повторялась, а медики не могли найти никаких причин такого отклонения.

Медики попытались выявить, какие из факторов могли повлиять на сбой в работе глаз, и обнаружили, что слепота обычно следовала после того, как обе пациентки определенное время не отводили взгляда от экрана своего смартфона. В большинстве случаев они пользовались телефоном лежа на боку, когда один из глаз оставался прикрытым подушкой.

Эксперты сделали заключение, что такая привычка и потеря зрения взаимосвязаны, поскольку закрытый от излучаемого смартфоном света глаз адаптировался к темноте, а второй — к яркому излучению.Когда экран затухал, глаз, привыкший к свечению, временно переставал видеть.

Продолжалось это до тех пор, пока орган снова не привыкал к свету. Ученые решили проверить данную теорию на личном опыте, и после непродолжительного использования смартфона в таком режиме они отметили ухудшение зрения.

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Медики также уверены, что в будущем пациентов с подобными жалобами станет больше, поскольку зависимость от гаджетов современного населения становится сильнее, а яркость экранов — выше.

Врачи советуют пользоваться гаджетами с включенными светом, а в темноте уменьшать яркость дисплея, чтобы уменьшить вред на сетчатку.
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 Теги: Медики, зрение, смартфон

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Сегодня, 23:12 » Автор: Едгар Букмирза
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